باشرت شركة نفط الكويت أمس عمليات تزويد مصفاة الزور بأول شحنة نفط خام لملء خزانات المصفاة وذلك لبدء عمليات الاستعداد للتشغيل.

وقالت مصادر إن شركة نفط الكويت ممثلة في مجموعة عمليات الغاز قامت بعمليات التزويد وبنجاح لمصفاة الزور، حيث تعتبر هذه الخطوة هامة للغاية للتجهيز والاستعداد لتشغيل مصفاة الزور والتي تعتبر أكبر مصفاة في الكويت بطاقة تكريرية تبلغ 615 ألف برميل يوميا، وذكرت أن عمليات التزويد التي تمت أمس سبقها عمليات تزويد المصفاة بالوقود الغازي، وفقا لما نقلته صحيفة "الأنباء".

وقالت المصادر إن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) واجهت خلال الفترة الماضية تحديات تتمثل في دخول المهندسين المختصين الذين يشرفون على أعمال البناء في المصفاة وفقا لحزم التنفيذ التي تنفذها تحالفات عالمية كبرى جراء انتشار فيروس كورونا المستجد ووجود قيود صارمة على السفر لمحاولة وقف انتشار Covid-19، كما انه لا توجد إمكانية لإصدار أي تأشيرات تجارية أو سياحية.

وأضافت: "كانت هناك عقبات لوصول العمالة الفنية في المشروع إلى الكويت من أماكن مثل إيطاليا وفرنسا وسنغافورة". وذكرت المصادر أن نسبة الإنجاز الكلية للمشروع حاليا تخطت 97%.

وقالت أنه تم تشغيل عدد كبير من الوحدات المساندة في مصفاة الزور مثل مبنى التحكم المركزي والمباني الأخرى المرتبطة به وأنظمة مياه الحريق والاتصالات والبنية التحتية الأخرى للمصفاة.

ويتكون مشروع مصفاة الزور من 5 حزم رئيسية، وتمت ترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) خلال النصف الثاني من 2015، وبدأ المقاولون الأعمال في حزمهم الخاصة في نهاية ذلك العام.

وتم منح الحزمة الأولى التي تغطي أعمال مصنع المعالجة الرئيسية، إلى كونسورتيوم من تكينيكاس ريودانس الإسبانية وشركة سينوبيك الصينية وهانوها الكورية الجنوبية بقيمة 4.1 مليارات دولار. وتم منح الحزمة 2 التي تغطي المكونات الأخرى لعمليات العمليات الأساسية، والحزمة 3، التي تغطي المرافق والمواقع الخارجية، إلى اتحاد شركة فلور كوربوريشن ومقرها الولايات المتحدة وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة في كوريا الجنوبية ودايو للهندسة والبناء في كوريا الجنوبية، وتبلغ قيمة عقود الحزمتين 2 و3 2.91 مليار دولار و2.85 مليار دولار على التوالي. وتتكون الحزمة 4 من صهاريج تخزين، بينما تتكون الحزمة 5 من مرافق بحرية.

كما تتولى "كيبك" أيضا تنفيذ مشروع بتروكيماويات بقيمة 10 مليارات دولار يعرف باسم مشروع تكامل مصفاة البتروكيماويات مشروع الزور، ومن المتوقع أن تنشر "كيبك" قائمة بالمزايدين المؤهلين للمشاركة في المجمع.

ومن المقرر أن يتم دمج مجمع البتروكيماويات المخطط له مع مصفاة الزور والمرافق المرتبطة بها والمرافق الخارجية إلى الموقع الحالي، وستستخدم المواد الأولية من مصفاة الزور لإنتاج ما يقرب من 2.7 مليون طن سنويا من العطريات والبولي بروبلين عند بدء التشغيل.