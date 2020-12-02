ارتفع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 10 ملايين برميل يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني؛ لأول مرة منذ أبريل/نيسان.

وخلصت حسابات أجرتها رويترز استنادا إلى تقرير لوكالة إنترفاكس يعتمد على بيانات من وزارة الطاقة الروسية، اليوم الأربعاء، إلى زيادة الإنتاج على نحو هامشي عن 9.98 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الثاني.

ويأتي ذلك في وقت يناقش كبار منتجي النفط ما إن كانوا سيقلصون تخفيضات الإنتاج، اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني كما هو مخطط أم يواصلون الإنتاج بذات المعدل في ظل تعثر الطلب على النفط.

وبالأطنان شهريا، أوردت وكالة الأنباء أن إنتاج النفط ومكثفات الغاز بلغ 40.96 مليون طن في نوفمبر/تشرين الثاني بالمقارنة مع 42.19 مليون طن في أكتوبر/تشرين الأول.

يستثني اتفاق أوبك+ العالمي لخفض إنتاج النفط المكثفات وهي نوع من النفط الخفيف يبلغ إنتاج روسيا اليومي منه بين 700 و800 ألف برميل في المتوسط. ويبلغ إنتاج روسيا النفطي الآن نحو 9 ملايين برميل يوميا، فيما سجلت التزاما بنحو 96% بالاتفاق.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تواصل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها بقيادة روسيا، أو المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، العمل وفقا لتخفيضات الإنتاج الراهنة البالغة 7.7 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من 2021 بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار لمواجهة ضعف الطلب في ظل الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19.

وقالت مصادر في أوبك+ في وقت سابق لرويترز إن السعودية هي الداعم الرئيسي لهذه الخطوة.