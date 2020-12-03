قالت مصادر مطلعة إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها يقتربون من اتفاق لزيادة إنتاجهم الجماعي من النفط بشكل طفيف بما يصل إلى 500 ألف برميل يوميا ابتداء من الشهر المقبل، وفقاً لما ذكرته "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويمثل الاتفاق حلا وسطا بين بعض أكبر المنتجين في العالم حيث يجتمعون في وقت لاحق يوم الخميس لإضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق.

وبحسب وكالة رويترز، - قالت مصادر في أوبك+ إن أوبك وروسيا اقتربتا أكثر من تسوية بشأن سياسة إمدادات النفط لعام 2021 بعدما أخفقت محادثات أجريت في وقت سابق من الأسبوع في التمخض عن قرار بشأن كيفية مواجهة ضعف الطلب على النفط في ظل موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كانت أوبك تميل نحو التوصية بإبقاء التخفيضات الحالية في مكانها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أخرى، وفقًا لأشخاص مطلعين على مداولاتهم. وقد واجه ذلك معارضة من بعض الأعضاء الذين أرادوا البدء في الضخ مرة أخرى مع بدء تعافي أسعار النفط.

وتشاطر روسيا هذا الرأي الذي تقوده كتلة كبيرة أخرى من منتجي النفط. وقد عملت أوبك وهذه المجموعة التي تقودها روسيا، والمعروفة باسم أوبك+ بالتنسيق في الأشهر الأخيرة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط بعد أن أدى الوباء إلى إغلاق مساحات واسعة من الاقتصاد العالمي، وتراجع الطلب على النفط.

قالت المصادر إن فرض زيادة متواضعة في الإنتاج يُنظر إليه على أنه حل وسط من شأنه أن يسمح باتفاق رسمي متناغم.

ووفقاً لأحد الأشخاص المطلعين على المناقشات، فإن التوصل إلى اتفاق قد ينهار، مع ارتفاع نسبة انعدام الثقة بين الجانبين بعد المواجهة التي وقعت هذا الأسبوع.