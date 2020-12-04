أظهرت بيانات رفينيتيف اليوم الجمعة ارتفاع علاوة برنت فوق مبادلات دبي لأعلى مستوى منذ فبراير شباط بعد أن توصل منتجون كبار للنفط إلى اتفاق لزيادة الإنتاج تدريجيا في يناير كانون الثاني.



وأظهرت البيانات أن فرق السعر بين الخام منخفض الكبريت والعالي الكبريت زاد إلى 1.21 دولار للبرميل اليوم الجمعة مقارنة مع إغلاق

اليوم السابق.



واتفقت أوبك وروسيا أمس الخميس على تقليص خفض كبير لإنتاج النفط اعتبارا من يناير كانون الثاني بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

وقال جولدمان ساكس في تقرير بعد القرار "أوبك+ تزيل عقبة الخروج من تخفيضاتها الحالية بطريقة منسقة... مما يعزز قناعتنا بارتفاع ثابت ومستدام لأسعار النفط خلال 2021".

وتعني الزيادة أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، تتجه لخفض الإنتاج 7.2 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 7% من الطلب العالمي اعتبارا من يناير كانون الثاني مقارنة مع التخفيضات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن تواصل أوبك+ التخفيضات الحالية حتى مارس على الأقل، بعد أن تخلت عن خطط لزيادة الإنتاج مليوني برميل يومياً.

وتلقت الأسعار الدعم من خطة مساعدات بقيمة 908 مليارات دولار لتخفيف تداعيات فيروس كورونا، تحظى بدعم الحزبين الجمهوري

والديمقراطي في الولايات المتحدة، والتي كسبت زخما في الكونجرس الأميركي.