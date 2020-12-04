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وزير الطاقة السعودي: اتفاقية أوبك+ الجديدة ناضجة وقادرون على إدارة الأزمة

وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان مناسبة
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان
أوبك بلس

وزير الطاقة السعودي: اتفاقية أوبك+ الجديدة ناضجة وقادرون على إدارة الأزمة

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العربية.نت

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أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المباحثات كانت ناجحة وفعالة، مشيراً إلى استمرار المشاورات بشكل شهري للتغلب على حالة عدم اليقين في الأسواق وهو تقليد متبع في العديد من المؤسسات مثل البنوك المركزية.

وقال وزير الطاقة في مؤتمر صحافي على هامش ختام أعمال المؤتمر الوزاري الـ12 لتحالف "أوبك+" الذي عقد افتراضيا أمس وسبقه الاجتماع الوزاري لمؤتمر "أوبك" الوزاري رقم 180، إن "الخلاف بين المنتجين مجرد شائعات وأنا شخص دقيق في التعبير عن الموقف، والجميع يركز حالياً على متطلبات السوق بشكل متميز".

وأوضح أن "الاتفاقية الجديدة ناضجة ومسؤولة وكل الأطراف تتحمل مسؤولياتها حتى نرى النور في نهاية النفق بفضل التوافق والإجماع في كل التحركات"، مضيفاً "نحن نتمتع بالمرونة الشديدة لإدارة الأزمة بدقة ودون مخاطرة على الأسواق".

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وأشار إلى تطرق المؤتمر للإغلاق والموجة الثانية وتأثيرها في الطلب، مضيفاً أن "الأمر يتطلب مزيداً من الحذر والوعي من المنتجين ولدينا أمل كبير في تجاوز أميركا وأوروبا هذه الجائحة قريبا".

ولفت إلى أن "الوباء مأساة إنسانية ونأمل أن تكون هذه الموجة قصيرة، وأن تنجح اللقاحات وتنتشر وتوزع على الجميع وتسهم في سرعة التعافي".

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، "نرى عدداً من اللقاحات الجاهزة وننتظر أن نرى مدى إقبال الأشخاص على أخذ اللقاح"، متوقعا أن تشهد الأشهر المقبلة نجاح اللقاحات وتوفير الشفاء والأمان لقطاع كبير من سكان العالم.

وتابع "لم نشهد مثل هذه الأزمة من قبل، ولذا يجب أن نتريث في التعامل مع التطورات، موضحا أنه لا يستطيع التنبؤ بالمدى الزمني ومدى استجابة الناس للقاحات.

واستطرد "سنستمر في مراقبة التعويضات الإنتاجية في الشهور الأربعة المقبلة للدول المنتجة المتعهدة بها، مشيراً إلى أن ليبيا لها وضع خاص بسبب الظروف التي مرت بها ومع الأخذ في الاعتبار الجوانب الإنسانية ولمساعدتها على التنمية الاقتصادية واستعادة البنية الأساسية وسنظل نتابع تطورات إنتاجها في الشهور المقبلة.

ولفت إلى أن الجميع يتفهم جيدا طبيعة السوق غير المستقرة في الشهور الثلاثة المقبلة وسنتابع ونحكم في التوقيت الصحيح لمنع حدوث التقلبات السعرية والتشجيع على مزيد من المطابقة، مبينا أن التعويضات تسير بشكل جيد والعراق وأنغولا أسهما بالفعل في إجراء تلك التعويضات ويتمتعان بمسؤولية والتزام جيد مع ضرورة تعميق الحوار مع كل الأطراف.

وأضاف الأمير "ننظم أنفسنا بشكل جيد وقد أعطتنا الإمارات تطمينات جيدة حول التزامها بمستويات الإنتاج وستقوم اللجنة الوزارية بتقييم الموقف بشكل أكثر عمقا، لافتا إلى أن السوق النفطية في وضع جيد للغاية وأفضل من أسواق أخرى.

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