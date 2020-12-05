  • مباشر
اللغة

أرامكو: عودة محطة توزيع جازان للعمل بشكل كامل بعد عطل فني

أرامكو السعودية مناسبة
منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية
أرامكو

أرامكو: عودة محطة توزيع جازان للعمل بشكل كامل بعد عطل فني

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أصدرت أرامكو السعودية أمس الجمعة، بيانا لاحقا للبيان الصحافي الصادر الأربعاء الماضي (2 ديسمبر 2020) بخصوص العطل الفني في محطة توزيع المشتقات البترولية في منطقة جازان.

وأكدت أرامكو في بيانها الصادر أمس "نجاح فرق الصيانة التابعة للشركة، فجر أمس، في إعادة محطة التوزيع إلى العمل بشكلٍ طبيعي وكامل، واستئناف أعمال تحميل المشتقات البترولية لعملاء المحطة".

ويوم الأربعاء الماضي، قالت أرامكو إن فِرقها الفنية تعمل على مدار الساعة لإصلاح العطل الفني، في أسرع وقت ممكن، وتوفير المشتقات البترولية التي تحتاجها منطقة جازان، من المحطة، بلا انقطاع، حيث عادت إمدادات المشتقات البترولية تدريجيًا.

صحيفة: العقوبات على تركيا ستشمل حظر المعاملات المصرفية مع أميركا أسواق تركيا صحيفة: العقوبات على تركيا ستشمل حظر المعاملات المصرفية مع أميركا

من جانب آخر، كانت أرامكو قد كشفت في وقت سابق عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال سعودي (18.75 مليار دولار) عن الربع الثالث من عام 2020، لتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.3518 ريال.

وبلغ صافي الدخل في أكبر شركة نفط في العالم 44.2 مليار ريال (11.8 مليار دولار)، بما يتماشى بشكل عام مع توقعات المحللين، كما انخفضت المبيعات بنسبة 25% عن نفس الفترة من عام 2019 إلى 53.3 مليار دولار.

وبلغ صافي التدفقات النقدية 12.4 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع 20.6 مليار دولار في العام السابق، كما قفزت الرافعة المالية للشركة (نسبة الديون إلى حقوق الملكية) إلى 21.8% من 20% في يونيو، ومن ناقص 5% في مارس، عندما كان لدى أرامكو نقدية أكثر من الديون.

وبلغ صافي الدخل في أكبر شركة نفط في العالم 44.2 مليار ريال (11.8 مليار دولار)، بما يتماشى بشكل عام مع توقعات المحللين، كما انخفضت المبيعات بنسبة 25% عن نفس الفترة من عام 2019 إلى 53.3 مليار دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

ممثل عالمي شهير يعيد الحياة لمطعم شعبي دمره انفجار بيروت ممثل عالمي شهير يعيد الحياة لمطعم شعبي دمره انفجار بيروت
إشادة بفيلم فلسطيني في القاهرة السينمائي.. وصنّاعه يتحدثون إشادة بفيلم فلسطيني في القاهرة السينمائي.. وصنّاعه يتحدثون

الأكثر قراءة

وزير الخارجية السعودي: نقدر جهود الكويت وأميركا لتسوية أزمة الخليج وزير الخارجية السعودي: نقدر جهود الكويت وأميركا لتسوية أزمة الخليج
قوات سودانية تدخل مناطق قبالة تيغراي تسيطر عليها الميليشيات قوات سودانية تدخل مناطق قبالة تيغراي تسيطر عليها الميليشيات
"موديرنا" تفجر مفاجأة: لقاح كورونا يوفر مناعة طويلة المدى
الكويت: إجراء الكويت: إجراء "مباحثات مثمرة" لحل أزمة مقاطعة قطر
أمير الكويت: الاتفاق الخليجي يعكس تطلع الأطراف لتحقيق مصالح شعوبها أمير الكويت: الاتفاق الخليجي يعكس تطلع الأطراف لتحقيق مصالح شعوبها
اعتداء مروّع على سيدة سورية حامل بمستشفى في إسطنبول اعتداء مروّع على سيدة سورية حامل بمستشفى في إسطنبول

قبل أن تذهب

طبيب فرنسي يجيب على المخاوف من تلقي لقاح كورونا
طبيب فرنسي يجيب على المخاوف من تلقي لقاح كورونا

اكتشف المزيد