أصدرت أرامكو السعودية أمس الجمعة، بيانا لاحقا للبيان الصحافي الصادر الأربعاء الماضي (2 ديسمبر 2020) بخصوص العطل الفني في محطة توزيع المشتقات البترولية في منطقة جازان.

وأكدت أرامكو في بيانها الصادر أمس "نجاح فرق الصيانة التابعة للشركة، فجر أمس، في إعادة محطة التوزيع إلى العمل بشكلٍ طبيعي وكامل، واستئناف أعمال تحميل المشتقات البترولية لعملاء المحطة".

ويوم الأربعاء الماضي، قالت أرامكو إن فِرقها الفنية تعمل على مدار الساعة لإصلاح العطل الفني، في أسرع وقت ممكن، وتوفير المشتقات البترولية التي تحتاجها منطقة جازان، من المحطة، بلا انقطاع، حيث عادت إمدادات المشتقات البترولية تدريجيًا.

من جانب آخر، كانت أرامكو قد كشفت في وقت سابق عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال سعودي (18.75 مليار دولار) عن الربع الثالث من عام 2020، لتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.3518 ريال.

وبلغ صافي الدخل في أكبر شركة نفط في العالم 44.2 مليار ريال (11.8 مليار دولار)، بما يتماشى بشكل عام مع توقعات المحللين، كما انخفضت المبيعات بنسبة 25% عن نفس الفترة من عام 2019 إلى 53.3 مليار دولار.

وبلغ صافي التدفقات النقدية 12.4 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع 20.6 مليار دولار في العام السابق، كما قفزت الرافعة المالية للشركة (نسبة الديون إلى حقوق الملكية) إلى 21.8% من 20% في يونيو، ومن ناقص 5% في مارس، عندما كان لدى أرامكو نقدية أكثر من الديون.

وبلغ صافي الدخل في أكبر شركة نفط في العالم 44.2 مليار ريال (11.8 مليار دولار)، بما يتماشى بشكل عام مع توقعات المحللين، كما انخفضت المبيعات بنسبة 25% عن نفس الفترة من عام 2019 إلى 53.3 مليار دولار.