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أرامكو ترفع سعر بيع النفط إلى آسيا في يناير

مذكرات التفاهم الموقعة من قبل أرامكو
موقع نفط تابع لشركة أرامكو السعودية
أسعار النفط

أرامكو ترفع سعر بيع النفط إلى آسيا في يناير

بارتفاع 0.8 دولار عن ديسمبر

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دبي - رويترز

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أظهرت وثيقة من أرامكو السعودية أن شركة النفط العملاقة رفعت سعر يناير/كانون الثاني لشحنات الخام العربي الخفيف المتجهة إلى آسيا ليزيد 0.30 دولار للبرميل فوق خام عمان/دبي، مرتفعا بذلك 0.80 دولار عن ديسمبر/كانون الأول بحسب وكالة رويترز.

حددت الشركة كذلك سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني ليصبح بزيادة 0.55 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، منخفضا 0.30 دولار للبرميل عن ديسمبر/كانون الأول، بحسب الوثيقة.

وأصبح سعر الخام المتجه إلى شمال غرب أوروبا دون برنت في بورصة إنتركونتننتال بمقدار 1.40 دولار للبرميل.

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واتفقت أوبك وروسيا الخميس الماضي، على تخفيف تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط اعتبارا من يناير بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وتعني الزيادة أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، تتجه لخفض الإنتاج 7.2 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 7% من الطلب العالمي اعتبارا من يناير كانون الثاني مقارنة مع التخفيضات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميا.

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