أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، أن إكسون لن تبيع حصصها في حقل غرب القرنة 1.

وفي حين أشار عبد الجبار إلى أن متوسط صادرات الخام حوالي 2.8 مليون ب/ي في ديسمبر، قال إن ميزانية العراق للعام 2021 ستفترض أن سعر الخام 42 دولارا للبرميل.

إلى ذلك، نوه وزير النفط بأن العراق سيبدأ بيع 3 خامات نفطية في يناير 2021.

وعن اتفاق أوبك، قال إن العراق سيظل ملتزما باتفاق خفض إنتاج أوبك+ لأنه يخدم مصالحه، مشيدا بأحدث اتفاقات أوبك، وقائلا إنه سيسهم في تعزيز الأسعار لتتجاوز 50 دولارا في أوائل 2021.

وبرأيه، فإن أسعار النفط تتحسن لكنها مازالت حساسة للتقلبات الناجمة عن تداعيات كوفيد-19.

ونوه بأن العراق تلقى عدة عروض لمبيعات الخام مسبقة الدفع يوم الجمعة، ولا اختيار نهائيا بعد.

بالمقلب الآخر، توقع وزير عراقي اتفاقا مع إقليم كردستان لتسليم إيرادات النفط، لكن لا اتفاق نهائيا حتى الآن.