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إجراءات مكافحة كورونا تهبط بالنفط من أعلى مستوى في شهر

التغير في عدد الحفارات النفطية الأميركية
نزلت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أشهر مع استمرار تزايد الإصابات بكورونا
أسعار النفط

إجراءات مكافحة كورونا تهبط بالنفط من أعلى مستوى في شهر

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سنغافورة – رويترز

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نزلت أسعار النفط اليوم الاثنين من أعلى مستوياتها في أشهر مع استمرار تزايد الإصابات بفيروس كورونا عالميا وتجدد إجراءات الإغلاق، التي شمل أحدثها فرض قيود صارمة في جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة، أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 49.04 للبرميل بحلول الساعة 07:47 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 25 سنتا أو 0.5% إلى 46.01 دولار للبرميل. وختم الخامان الأسبوع الماضي على مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

وفي هذا السياق، قال كبير محللي السوق في أواندا إدوارد مويا، "قلص الخام مكاسبه السابقة من نشر اللقاح بعد أن سجلت مقاطعة لوس أنجليس ذروة قياسية جديدة لإصابات فيروس كورونا ورفعت كوريا الجنوبية مستوى توخي الحذر".

وبموجب القيود في كاليفورنيا، تغلق مجددا الحانات وصالونات تصفيف الشعر وتقليم الأظافر ومتاجر رسم الوشم.

وأعلنت منطقة بافاريا في جنوب ألمانيا أمس الأحد فرض إجراءات أكثر صرامة حتى الخامس من يناير كانون الثاني، بينما شددت السلطات في كوريا الجنوبية قواعد التباعد الاجتماعي في العاصمة سول والمناطق المحيطة بها وقد تستمر هذه القيود لنهاية الشهر على أقل تقدير.

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