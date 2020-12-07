  • مباشر
اللغة

مصادر: اجتماع سياسات أوبك+ المقبل في 4 يناير

أوبك مناسبة
شعار منظمة أوبك
أوبك بلس

مصادر: اجتماع سياسات أوبك+ المقبل في 4 يناير

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال مصدران قريبان من مجموعة أوبك بلس، اليوم الاثنين، إن من المحتمل أن تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وروسيا وحلفاؤهما اجتماعهم المقبل بشأن السياسة النفطية في الرابع من يناير كانون الثاني.

واتفقت أوبك الأسبوع الماضي على زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني وعقد اجتماعات شهرية بداية من يناير كانون الثاني لتبني قرارات بشأن أي تعديل آخر للإنتاج بما لا يزيد عن 500 ألف برميل شهريا.

وقال مصدر ثالث إنه سيجري تأكيد موعد الاجتماع خلال الاجتماع المقبل للجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة للمجموعة في 17 ديسمبر كانون الأول.

اقتصاد ساما "ساما" للعربية: نتوقع اندماجات إضافية لشركات التأمين السعودية بـ 2021

وقال غولدمان ساكس في تقرير صدر الأسبوع الماضي، إن "أوبك+ تزيل عقبة الخروج من تخفيضاتها الحالية بطريقة منسقة، مما يعزز قناعتنا بارتفاع ثابت ومستدام لأسعار النفط خلال 2021".

تعني الزيادة أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، تتجه لخفض الإنتاج 7.2 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 7% من الطلب العالمي اعتبارا من يناير كانون الثاني مقارنة مع التخفيضات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن تواصل أوبك+ التخفيضات الحالية حتى مارس على الأقل، بعد أن تخلت عن خطط لزيادة الإنتاج مليوني برميل يومياً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

ترقبوا.. ظاهرة فلكية تشاهد في سماء السعودية ترقبوا.. ظاهرة فلكية تشاهد في سماء السعودية
"انتبهوا على الأمن".. شبح الاغتيالات يحوم في لبنان

الأكثر قراءة

جثة أم تنقذ رضيعتها من الموت.. وصورة تهز لبنان جثة أم تنقذ رضيعتها من الموت.. وصورة تهز لبنان
إعصار قمعي.. شاهد ظاهرة غير مسبوقة في السعودية إعصار قمعي.. شاهد ظاهرة غير مسبوقة في السعودية
وزير المالية السعودي: مؤشرات محلية مبشرة بعد خروجنا من إغلاق كورونا وزير المالية السعودي: مؤشرات محلية مبشرة بعد خروجنا من إغلاق كورونا
ماتت أمها تحتضنها وانتشلها تبكي.. مسعف حادث لبنان يروي ماتت أمها تحتضنها وانتشلها تبكي.. مسعف حادث لبنان يروي
إثيوبيا على شفا كارثة خطيرة.. قد تمتد للسودان إثيوبيا على شفا كارثة خطيرة.. قد تمتد للسودان
موقف محرج.. تعطل أول محرك هليكوبتر تركي بحضور أردوغان موقف محرج.. تعطل أول محرك هليكوبتر تركي بحضور أردوغان

قبل أن تذهب

هل يمكن تقليد لقاح كورونا وتوزيع أمصال غير أصلية؟
هل يمكن تقليد لقاح كورونا وتوزيع أمصال غير أصلية؟

اكتشف المزيد