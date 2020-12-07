قال مصدران قريبان من مجموعة أوبك بلس، اليوم الاثنين، إن من المحتمل أن تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وروسيا وحلفاؤهما اجتماعهم المقبل بشأن السياسة النفطية في الرابع من يناير كانون الثاني.

واتفقت أوبك الأسبوع الماضي على زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني وعقد اجتماعات شهرية بداية من يناير كانون الثاني لتبني قرارات بشأن أي تعديل آخر للإنتاج بما لا يزيد عن 500 ألف برميل شهريا.

وقال مصدر ثالث إنه سيجري تأكيد موعد الاجتماع خلال الاجتماع المقبل للجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة للمجموعة في 17 ديسمبر كانون الأول.

وقال غولدمان ساكس في تقرير صدر الأسبوع الماضي، إن "أوبك+ تزيل عقبة الخروج من تخفيضاتها الحالية بطريقة منسقة، مما يعزز قناعتنا بارتفاع ثابت ومستدام لأسعار النفط خلال 2021".

تعني الزيادة أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، تتجه لخفض الإنتاج 7.2 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 7% من الطلب العالمي اعتبارا من يناير كانون الثاني مقارنة مع التخفيضات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن تواصل أوبك+ التخفيضات الحالية حتى مارس على الأقل، بعد أن تخلت عن خطط لزيادة الإنتاج مليوني برميل يومياً.