قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في وثيقة بتاريخ، أمس الاثنين، إنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها القياسي مربان لشهر يناير كانون الثاني.

وأضافت أنه جرى تسعير الخام بعلاوة 0.50 دولار للبرميل إلى بلاتس دبي، وذلك مقارنة مع خصم 0.25 دولار في الشهر السابق.

ويوضح الجدول التالي أحدث أسعار البيع الرسمية (بالدولار للبرميل). وسعر البيع الرسمي لمربان مُحدد بالفارق مع بلاتس دبي، بينما الخامات الثلاثة الأخرى مسعرة بالفارق إلى السعر الرسمي لمربان:



يناير ديسمبر

مربان 0.50 -0.25

أم اللولو 0.05 -0.05

داس 0.35 -0.35

زاكوم العلوي 0.00 -0.20