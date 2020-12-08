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برنت يهبط 1.1% لأقل من 48.5 دولارا مع ارتفاع إصابات كورونا

In the United States, the total oil and natural gas rig count rose in October for a third straight month, according to Baker Hughes data. (File photo: Reuters)
منصة حفر نفطية
أسعار النفط

برنت يهبط 1.1% لأقل من 48.5 دولارا مع ارتفاع إصابات كورونا

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سنغافورة- رويترز

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انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مواصلة خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة في الوقت الذي شددت فيه كاليفورنيا إجراءات العزل العام لمواجهة جائحة فيروس كورونا خلال عيد الميلاد وواصلت فيه الإصابات بالفيروس الارتفاع في الولايات المتحدة وأوروبا.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا أو ما يعادل 1.1% إلى 48.28 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتا أو ما يعادل 1% إلى 45.31 دولار للبرميل. وخسر الخامان القياسيان نحو 1% أمس الاثنين.

وعالميا، أدت زيادة حادة في الإصابات بكوفيد-19 إلى سلسلة من إجراءات العزل العام من جديد، من بينها قيود صارمة في ولاية كاليفورنيا الأميركية وكذلك ألمانيا وكوريا الجنوبية.

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وطالبت كاليفورنيا يوم الاثنين معظم الولاية بإغلاق المتاجر وبالبقاء في المنازل بموجب أمر جديد سيستمر ثلاثة أسابيع على الأقل.

وقالت مصادر حكومية في فرنسا إن الدولة ربما ترجئ تخفيف بعض قيود العزل العام الأسبوع المقبل بعد مؤشرات على أن الاتجاه النزولي للحالات الجديدة انحسر بعد أن سُمح للمتاجر بإعادة فتح أبوابها في أواخر الشهر الماضي.

وعقب ارتفاع أسعار النفط الأسبوع الماضي على خلفية خطط طرح لقاحات مضادة لكورونا واتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)
وحلفاء، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، على كبح زيادات في الإمدادات.

ويقول محللون إنهم يتابعون عن كثب جهود مشرعين أميركيين لإقرار حزمة تحفيز اقتصادي جديدة. والحزمة مطلوبة لدفع نمو في الوظائف وبالتالي الطلب على الطاقة.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات من المقرر صدورها عن معهد البترول الأميركي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء وعن الحكومة الأميركية غدا الأربعاء انخفاض مخزونات النفط الأميركي الأسبوع الماضي، بينما سترتفع مخزونات المنتجات المكررة، بحسب تقديرات من خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم.

ويضغط الدولار أيضا على أسعار السلع الأولية بعد أن ارتفع مقابل سلة من العملات.

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