قال المتحدث باسم الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا للحكومة غدا الأربعاء، وربما يناقش اتفاق أوبك+ النفطي.

وأضاف أن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك سيحضر الاجتماع وربما يبلغ الرئيس معلومات بشأن المسألة.

واتفقت أوبك وروسيا، الخميس الماضي، على زيادة متواضعة لإنتاج النفط من يناير/كانون الثاني قدرها 500 ألف برميل يوميا لكن الأطراف لم تنجح في التوصل إلى تسوية بخصوص سياسة أوسع نطاقا وأطول أجلا للفترة المتبقية من السنة، حسبما قالته أربعة مصادر في أوبك+ لرويترز.

تعني الزيادة أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا، في إطار أوبك+، ستخفض الإنتاج 7.2 مليون برميل يوميا، بما يعادل 7%، من الطلب العالمي من يناير/كانون الثاني، مقارنة مع تخفيضات حالية قدرها 7.7 مليون برميل يوميا.

ستهدف التخفيضات معالجة ضعف الطلب على النفط في خضم موجة ثانية من فيروس كورونا.

كان من المتوقع سابقا أن تمدد أوبك+ التخفيضات القائمة حتى مارس/آذار على الأقل.

لكن بعدما أسفرت الآمال في موافقة سريعة على لقاحات للوقاية من الفيروس عن ارتفاع أسعار النفط في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، بدأ عدة منتجين يشككون في الحاجة إلى الإبقاء على هذا التشديد في السياسة النفطية.

وقالت مصادر في أوبك+ إن روسيا والعراق ونيجيريا والإمارات عبرت عن رغبة في إمداد السوق بمزيد من النفط في 2021.