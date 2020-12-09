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بلومبيرغ: مصر تضاعف التحوط من تقلبات أسعار النفط العام المالي الجاري

وقود مصر
محطة وقود في مصر
اقتصاد مصر

بلومبيرغ: مصر تضاعف التحوط من تقلبات أسعار النفط العام المالي الجاري

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رويترز

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قال وزير المالية المصري، محمد معيط، في مقابلة مع بلومبيرغ، إن مصر زادت تحوطاتها النفطية لما يقرب من مثليها في العام المالي الجاري 2020-2021، وفقا لبلومبيرغ.

وأضاف أن مصر اشترت مزيدا من العقود المشتقة لحماية نفسها من ارتفاع تكاليف النفط، وسط مساعي بعض المستوردين لاستغلال الانخفاض الحاد للأسعار هذا العام.

كانت أسعار الخام انهارت إلى مستويات غير مسبوقة في وقت سابق من العام الحالي، إذ أضعفت إجراءات مكافحة فيروس كورونا الطلب على الوقود والمنتجات البترولية عموما. وانتعش سعر خام برنت القياسي إلى حوالي 50 دولارا للبرميل، لكنه يظل منخفضا نحو 25% هذا العام.

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وقال معيط في مقابلته مع بلومبيرغ "أبرمنا عددا ضخما من عقود التحوط،" لكنه لم يذكر حجم البرنامج ولا تفاصيل أخرى".

وتوقع وزير المالية المصري، محمد معيط، أن يعود الاقتصاد المصري تدريجياً لمعدلات نموه السابقة أعلى من 5.5% خلال العام المالي 2021/2022.

وقال خلال اللقاء إن العام المالي الحالي قد يشهد نمواً بين 2.8% و4%، فيما سيرتفع إلى مستويات بين 5.5%، و 6.5%، خلال العام المالي المقبل.

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