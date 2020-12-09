ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، ليقلص الخام خسائر تكبدها في وقت سابق، وسط أنباء إيجابية عن لقاحات كوفيد-19 عززت آمال المستثمرين بتعافي الطلب على الوقود مما طغى على القلق إزاء قفزة غير متوقعة لمخزونات النفط الأميركية في الأسبوع الماضي.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 11 سنتا ما يعادل 0.2% إلى 48.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش، بعد أن كسب خمسة سنتات أمس.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسعة سنتات ما يوازي 0.2% إلى 45.69 دولار بعدما فقد 16 سنتا الثلاثاء.

وذكر معهد البترول الأميركي أمس أن مخزونات الخام والبنزين والمشتقات سجلت زيادة كبيرة الشهر الماضي وقفز مخزون الخام 1.14 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض 1.42 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر اليوم بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وقال كبير المحللين في صنوارد تريدينغ تشيوكي تشن "تنامي المخزونات الأميركية يثير حذر المستثمرين ويحفزهم لتصفية مراكز دائنة قبل بيانات إدارة معلومات الطاقة".

وتابع "لكن أنباء أكثر تفاؤلا عن تقدم تطوير لقاحات وآمال تحفيز اقتصادي أميركي من الرئيس المنتخب جو بايدن حافظت على المعنويات الإيجابية في السوق.

وتوقع أن يتجه الخامان القياسيان نحو 50 دولارا للبرميل في وقت لاحق من الشهر الجاري.