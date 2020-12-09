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معهد البترول الأميركي: قفزة لمخزونات الخام والبنزين الأميركية

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ارتفاع مخزونات الخام الأميركية 1.14 مليون برميل
النفط

معهد البترول الأميركي: قفزة لمخزونات الخام والبنزين الأميركية

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العربية.نت

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أفادت بيانات من معهد البترول الأميركي، الثلاثاء، بأن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير ارتفعت بشكل كبير في أحدث أسبوع.

فقد ارتفعت مخزونات الخام 1.14 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 4 ديسمبر كانون الأول إلى نحو 493 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رأي أجرته رويترز لنزول 1.42 مليون برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 1.8 مليون برميل، بحسب ما ورد في "رويترز".

وأشارت بيانات معهد البترول إلى ارتفاع استهلاك الخام بمصافي التكرير 38 ألف برميل يوميا.

وارتفعت مخزونات البنزين 6.44 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين في استطلاع رويترز تشير إلى زيادة 2.27 مليون برميل.

إلى ذلك، قفزت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.32 مليون برميل مقارنة مع توقعات لزيادة قدرها 1.41 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفعت128 ألف برميل يوميا.

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