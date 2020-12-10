أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن القرار الأخير لأوبك+ بشأن اتفاق خفض الإنتاج يتماشى مع مصالح البلاد، مشيراً إلى تعافي الطلب على النفط واستقرار الأسعار.

وأضاف نوفاك أن آسيا تشهد ارتفاعاً في واردات النفط في حين لا تزال حركة النقل الجوي منخفضة.



من جانبه، قال وزير المالية الروسي الذي اتخذته مجموعة أوبك+ الأسبوع الماضي لزيادة إنتاج النفط على نحو تدريجي سيساعد روسيا في تنفيذ خطة إيرادات الميزانية، وقد يساهم أيضا في نمو الصندوق الثروة السيادي.

يُذكر أن منظمة أوبك والمنتجين من خارجها اتفقوا يوم الخميس الماضي على تعديل طوعي لاتفاق الإنتاج، بزيادة قدرها 500 ألف برميل يومياً اعتبارا من يناير المقبل.

وارتفعت أسعار النفط، الخميس، مدعومة بطرح لقاح مضاد لكوفيد-19 في بريطانيا والموافقة الوشيكة على لقاح في الولايات المتحدة، مما قد يحفز انتعاشاً في الطلب على الوقود، على الرغم من زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 45.77 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو ما يعادل 0.5% إلى 49.08 دولار للبرميل. ولم يطرأ على الأسعار تغير يذكر أثناء الليل.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء الماضي توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بواقع 110 آلاف برميل يوميا إلى 5.78 مليون برميل يومياً.