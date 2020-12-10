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مصر تزيد التحوط النفطي لنحو مثليه العام المقبل

نفط - مصر
منصة للنفط (أرشيفية)
النفط

مصر تزيد التحوط النفطي لنحو مثليه العام المقبل

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القاهرة - رويترز

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قال وزير المالية المصري محمد معيط إن مصر زادت تحوطاتها النفطية لما يقرب من مثليها في السنة المالية 2020-21.

وقال التقرير إن مصر اشترت مزيداً من العقود المشتقة لحماية نفسها من ارتفاع تكاليف النفط، وسط مساعي بعض المستوردين لاستغلال الانخفاض الحاد للأسعار هذا العام، وفقا لما مقلتة وكالة "بلومبيرغ".

وكانت أسعار الخام انهارت إلى مستويات غير مسبوقة في وقت سابق من العام الحالي، حيث أضعفت إجراءات مكافحة فيروس كورونا الطلب على الوقود والمنتجات البترولية عموما. وانتعش سعر خام برنت القياسي إلى حوالي 50 دولارا للبرميل، لكنه يظل منخفضا نحو 25% هذا العام.

وقال معيط في مقابلته مع بلومبرغ "أبرمنا عددا ضخما من عقود التحوط،" لكنه لم يذكر حجم البرنامج ولا تفاصيل أخرى.

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