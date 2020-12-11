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النفط يعزز مكاسبه بعد صعود 3%..برنت يتجاوز 50 دولاراً

نفط مناسبة
منصة للنفط (أرشيفية)
أسعار النفط

النفط يعزز مكاسبه بعد صعود 3%..برنت يتجاوز 50 دولاراً

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العربية.نت

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ارتفع النفط، اليوم الجمعة، ليعزز مكاسب قوية حققها أثناء الليل شهدت تجاوز خام برنت 50 دولاراً للمرة الأولى منذ مارس، إذ يغذي تنفيذ برامج للتحصين من فيروس كورونا الآمال في أن الطلب على النفط سينتعش العام القادم.

وصعد خام القياس العالمي برنت 30 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 50.55 دولار للبرميل، بعد أن ربح نحو 3% أمس الخميس. وصعد الخام الأميركي 31 سنتا أو ما يعادل 0.7% إلى 47.09 دولار للبرميل إلى 47.09 دولار للبرميل، بعد أن زاد أيضا قرابة 3% في الجلسة السابقة.

ويتجه الخامان القياسيان لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، إذ ساهمت نتائج واعدة لتجارب على لقاحات في تخفيف التشاؤم إزاء زيادة قياسية في أعداد الحالات المصابة والوفيات في أنحاء العالم، بسبب جائحة فيروس كورونا.

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وبدأت بريطانيا التطعيم هذا الأسبوع، وربما تشرع الولايات المتحدة في التحصين في وقت مبكر ربما عطلة نهاية الأسبوع المقبل، بينما أقرت كندا يوم الأربعاء أول لقاح لها مع تقديم جرعات أولى اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا، "أسعار الخام ترتفع توقعا لموافقة محتملة لإدارة الأغذية والعقاقير الأميركية على لقاح فايزر، في الوقت الذي يؤدي فيه تعافي الاقتصاد الآسيوي إلى أن تشتري شركات التكرير الصينية والهندية المزيد من النفط".

وصوتت لجنة مستشارين من خارج إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية لصالح استخدام لقاح تنتجه فايزر، مما يمهد الطريق للإدارة للتصريح باستخدامه للتلقيح في البلد، الذي فقد ما يربو على 285 ألفا بسبب كوفيد-19.

ولعبت قفزة كبيرة لمخزونات الخام في الولايات المتحدة دوراً في التذكير بأنه ما زال هناك الكثير من المعروض متاحا، لكن جرى تجاهل ذلك بالكامل مع مراهنة المستثمرين على ارتفاع السوق هذا الأسبوع.

وثمة إشارات مشجعة على أن الطلب في آسيا قوي، إذ قالت أكبر شركة تكرير في الهند إنها تعمل بطاقة 100% لجميع وحداتها التسع للمرة الأولى منذ أوائل العام الجاري.

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