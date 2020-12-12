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سادس مكسب أسبوعي للنفط.. قيود نيويورك تهبط بالأسعار

النفط الصخري مناسبة
منشأة نفطية
النفط

سادس مكسب أسبوعي للنفط.. قيود نيويورك تهبط بالأسعار

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رويترز

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جرت تسوية أسعار النفط على تراجع الجمعة، إذ ألقت مخاوف الطلب بسبب فرض قيود جديدة مرتبطة بفيروس كورونا على أنشطة الأعمال في نيويورك بظلالها على التقدم المحرز على صعيد برامج التلقيح.

فقد تراجعت العقود الآجلة لبرنت 28 سنتا، بما يعادل 0.6% ليصل السعر عند التسوية إلى 49.97 دولار للبرميل. وتخطى العقد 51 دولارا للبرميل الخميس إلى أعلى مستوياته منذ مارس آذار.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا، أو 0.5% إلى 46.57 دولار للبرميل، ذلك بعد زيادته بنحو 3% في الجلسة السابقة.

وقال بوب يوجر مدير عقود الطاقة في ميزوهو بنيويورك "تضغط القيود في نيويورك على الأسعار".

أمر حاكم نيويورك آندرو كومو المطاعم بمنع تناول الطعام داخلها اعتبارا من يوم الاثنين، وذلك في ظل ارتفاع لعدد الحالات.

وعلى أساس أسبوعي، زاد برنت 1.5% وصعد غرب تكساس الوسيط 1%. وهذه سادس زيادة أسبوعية على التوالي للمرة الأولى منذ يونيو حزيران.

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