قال مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط، إن إنتاج النفط الخام في ليبيا اليوم الاثنين بلغ 1.28 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 1.25 مليون برميل يوميا في أواخر نوفمبر تشرين الثاني.

وكانت مؤسسة النفط الوطنية الليبية، قد قالت في السابع من نوفمبر، إن الإنتاج بلغ 1.04 مليون برميل يومياً.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، لتدفع برنت فوق 50 دولارا للبرميل من جديد بفضل الآمال بأن يقود البدء باستخدام لقاحات فيروس كورونا إلى زيادة الطلب على الوقود بينما أدى انفجار بناقلة نفط في السعودية إلى إثارة توتر بالسوق.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير شباط 67 سنتا بما يعادل 1.3% إلى 50.64 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يناير كانون الثاني 62 سنتا أو 1.3% إلى 47.19 دولار للبرميل.

واستمرت مكاسب النفط وسط حالة من القلق بعد أن قالت شركة شحن، إن إحدى ناقلات النفط التابعة لها أصيبت من قبل "مصدر خارجي" مجهول أثناء تفريغ السفينة في ميناء جدة بالسعودية.

وفي هذا السياق، قال المحلل في إنرجي أسبكتس فيرندرا شواهان: "تعكف السوق على تقييم تعطل الإمدادات من هذه الحوادث قياسا إلى أحجام الإمدادات التي ستعود من إيران"، مضيفا أن تفشي الفيروس في الغرب أضر بالطلب. وتابع "لذا فإن تقلبات الأسعار لا تبعث على الدهشة".