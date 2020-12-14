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كوريا الجنوبية تؤكد: لم نستورد النفط الخام من إيران

نفط كوريا الجنوبية
خامس أكبر مشتر  للنفط في العالم استورد ما إجماليه 9.3 مليون طن من الخام
النفط

كوريا الجنوبية تؤكد: لم نستورد النفط الخام من إيران

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سول – رويترز

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أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية أن كوريا الجنوبية لم تستورد النفط الخام من إيران في نوفمبر تشرين الثاني، وهو ما فعلته أيضا في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن خامس أكبر مشتر للنفط في العالم استورد ما إجماليه 9.3 مليون طن من الخام الشهر الماضي مقارنة مع 12.4 مليون طن استوردها قبل عام.

وستصدر شركة النفط الوطنية الكورية المملوكة للدولة في وقت لاحق هذا الشهر البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام لشهر نوفمبر تشرين الثاني.

إلى ذلك، قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، اليوم الاثنين، إن أوبك ستظل ملتزمة بصيانة أسعار الخام، وذلك بعد أسبوعين من اتفاق المنظمة وحلفائها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، على تخفيف تخفيضات الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا من يناير كانون الثاني.

ونقل موقع أخبار وزارة النفط الإيرانية عن زنغنه قوله "تحوز أوبك الالتزام الضروري لصيانة السعر والآلية الضرورية موضوعة في موضعها".

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