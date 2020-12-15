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قبرص: سننفذ سياساتنا للطاقة رغم استفزازات تركيا

سفينة تركية في المتوسط (أرشيفية- رويترز)
سفينة تنقيب تركية في شرق المتوسط
النفط

قبرص: سننفذ سياساتنا للطاقة رغم استفزازات تركيا

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العربية.نت

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أكدت قبرص، اليوم الثلاثاء، مواصلتها اتصالها مع الشركاء بمجال النفط والغاز للعمل في المناطق القبرصية في شرق المتوسط، موضحة أنها مستمرة بتنفيذ سياسة الطاقة الخاصة بها رغم استفزازات تركيا.

يأتي رد الفعل هذا من قبرص بعد يوم من تصريحات لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال فيها إن تركيا لن تتخلى عما وصفها بحقوقها ومصالحها في شرق البحر المتوسط خشية التعرض لعقوبات أوروبية أو انتقادات.

وكان وزير دفاع قبرص، شارالامبوس بيتريدس أكد مطلع الشهر الحالي، أن بلاده تسعى لتحالفات مع دول الخليج لتأمين الممرات المائية، مشيرا إلى أنهم يحاولون تبني أجندة بناءة ولكن تركيا تلجأ للاستفزاز.

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وأكد الوزير القبرصي أن ممارسات تركيا في المتوسط تصطدم بالاتحاد الأوروبي، مضيفاً "لا نسعى لفرض عقوبات أوروبية على تركيا ولكن قد نضطر لذلك".

كما أوضح أن بلاده تريد حل المشكلة القبرصية وتركيا تقف ضد ذلك، واصفاً ممارسات تركيا في فاروشا بأنها ضد القانون الدولي.

وقال وزير الدفاع القبرصي إن "أفعال تركيا الاستفزازية في المتوسط واضحة".

كما أكد أن الدول المشاركة في مناورات ميدوزا ـ 10 تسعى لاستقرار المنطقة، وقال "مناورات ميدوزا ـ 10 تهدف لتعزيز التعاون العسكري في المتوسط".

وأضاف الوزير القبرصي: "نحاول التعاون لإحلال السلام في شرق المتوسط".

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