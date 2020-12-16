  • مباشر
اللغة

برنت يتماسك فوق 50 دولاراً للبرميل

نفط مناسبة
حفارة نفط
أسعار النفط

برنت يتماسك فوق 50 دولاراً للبرميل

رغم الزيادة المفاجئة بالمخزونات الأميركية    

متابع الغاء المتابعة

سنغافورة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

نزلت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة وبسبب استمرار مخاوف المستثمرين حيال تراجع الطلب على الوقود في ظل تشديد إجراءات العزل العام في أوروبا لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 50.61 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 47.49 دولار للبرميل.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا "أسعار الخام نزلت قليلا بعد أن سجل تقرير مخزونات (معهد البترول الأميركي) زيادة متعاقبة".

أسمنت حائل توافق على السداد المبكر لقرض بـ 152 مليون ريال شركات سوق السعودية أسمنت حائل توافق على السداد المبكر لقرض بـ 152 مليون ريال

وزادت مخزونات الخام مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر كانون الأول إلى نحو 495 مليون برميل وفقا لمعهد البترول الأميركي.

وتوقع محللون انخفاضا 1.9 مليون برميل وفقا لاستطلاع للرأي أجرته رويترز. ومن المقرر صدور البيانات الحكومية الرسمية في وقت لاحق اليوم.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء من أن توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا هذا الشهر لمكافحة الجائحة لن يعكس سريعا الضربة الساحقة التي تلقاها الطلب العالمي على النفط.

وعدلت الوكالة بالخفض تقديرها للطلب على النفط بمقدار 50 ألف برميل يوميا هذا العامk و170 ألف برميل يوميا للعام القادم، وأشارت إلى ندرة استخدام وقود الطائرات مع سفر عدد أقل من الأفراد جوا.

لكن إحراز تقدم على صعيد توزيع اللقاح استمر أمس الثلاثاء بعد أن بدا أن لقاح مضاد لكوفيد-19 تطوره مودرنا يتأهب للحصول على موافقة السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بيل غيتس يصدم مجدداً.. خطر من العودة للمربع الأول! بيل غيتس يصدم مجدداً.. خطر من العودة للمربع الأول!
تسجيل صوتي مسرب.. توم كروز غاضب جداً ويهدد بطرد فريقه تسجيل صوتي مسرب.. توم كروز غاضب جداً ويهدد بطرد فريقه

الأكثر قراءة

فيديو صادم فضح فعلتها.. معلمة هزت أميركا تعود فيديو صادم فضح فعلتها.. معلمة هزت أميركا تعود "منتصرة"!
هذه حقيقة سخرية عمرو دياب من دينا الشربيني هذه حقيقة سخرية عمرو دياب من دينا الشربيني
ابنة قاسم سليماني: ترمب قتل أبي.. وبايدن أيّد ابنة قاسم سليماني: ترمب قتل أبي.. وبايدن أيّد
غضب في الأردن.. مجهولون يحطمون معلماً سياحياً شهيراً غضب في الأردن.. مجهولون يحطمون معلماً سياحياً شهيراً
ما لا تعرفه عن السكتة القلبية المفاجئة.. 5 أمور احذرها! ما لا تعرفه عن السكتة القلبية المفاجئة.. 5 أمور احذرها!
خطر صيني جديد يهدد الاقتصاد العالمي! خطر صيني جديد يهدد الاقتصاد العالمي!

قبل أن تذهب

تركيا عن العقوبات الأميركية: غير منصفة
تركيا عن العقوبات الأميركية: غير منصفة

اكتشف المزيد