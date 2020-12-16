رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بانضمام الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب بجانب الدول الأعضاء المؤسسين.

وعقدت، الأربعاء، في القاهرة، مباحثات بين الرئيس المصري، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد لبحث قضايا المنطقة وملفات التعاون بين البلدين.

وعبر السيسي عن أهمية القيمة المضافة التي ستساهم بها الإمارات في نشاط المنتدى لخدمة المصالح الاستراتيجية وتعزيز التعاون والشراكة بين دول المنتدى.

وذكر المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، على صفحته بفيسبوك، أن اللقاء بين الرئيس المصري وولي عهد أبوظبي، تناول التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، وبحث المزيد من المشروعات المشتركة في ضوء ما يتوافر لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة، فضلاً عن الاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.

وأشاد الشيخ محمد بن زايد بالتطور اللافت لأداء الاقتصاد المصري في مجالات كثيرة خلال السنوات الماضية على نحو أشادت به تقارير المؤسسات الدولية المختصة بمتابعة الأداء الاقتصادي والمالي على مستوى العالم. كما ناقش الجانبان التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

وتأسس منتدى غاز شرق المتوسط في عام 2019، ومقره الرئيسي القاهرة، ويضم في عضويته مصر وقبرص وإسرائيل واليونان وإيطاليا والأردن، بالإضافة إلى فلسطين.

وقال ولي عهد أبوظبي: "بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية وتطوير مجالات التعاون بين بلدينا، والتنسيق والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية التي تهم أمن المنطقة واستقرارها".