  • مباشر
اللغة

تراجع مخزون النفط الأميركي بـ 3.1 مليون برميل

نفط أميركا
منشأة نفط أميركية
النفط

تراجع مخزون النفط الأميركي بـ 3.1 مليون برميل

متابع الغاء المتابعة

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تراجع مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء.

انخفضت مخزونات الخام 3.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر كانون الأول إلى 500 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضها 1.9 مليون برميل.

وزاد مخزون الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 198 ألف برميل الأسبوع الماضي.

هبط استهلاك الخام بمصافي التكرير 253 ألف برميل يوميا على مدى الأسبوع. ونزل معدل استغلال طاقة المصافي 0.8 نقطة مئوية.

وارتفعت مخزونات البنزين الأميركية مليون برميل إلى 238.9 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع رويترز ارتفاعها 1.6 مليون برميل.

ونمت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 167 ألف برميل إلى 151.3 مليون برميل، في حين كان من المتوقع ارتفاعها 886 ألف برميل.

تراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 1.85 مليون برميل يوميا، وفقا لإدارة معلومات الطاقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

استمع كيف تبدو الأصوات في الفضاء؟.. استمع كيف تبدو الأصوات في الفضاء؟.. "موسيقى مذهلة"
بيل غيتس يصدم مجدداً.. خطر من العودة للمربع الأول! بيل غيتس يصدم مجدداً.. خطر من العودة للمربع الأول!

الأكثر قراءة

"امرأة تقف كوطن".. أم صلاح العراقي أمام جثة ابنها
فيديو صادم فضح فعلتها.. معلمة هزت أميركا تعود فيديو صادم فضح فعلتها.. معلمة هزت أميركا تعود "منتصرة"!
هذه حقيقة سخرية عمرو دياب من دينا الشربيني هذه حقيقة سخرية عمرو دياب من دينا الشربيني
غضب في الأردن.. مجهولون يحطمون معلماً سياحياً شهيراً غضب في الأردن.. مجهولون يحطمون معلماً سياحياً شهيراً
ابنة قاسم سليماني: ترمب قتل أبي.. وبايدن أيّد ابنة قاسم سليماني: ترمب قتل أبي.. وبايدن أيّد
ما لا تعرفه عن السكتة القلبية المفاجئة.. 5 أمور احذرها! ما لا تعرفه عن السكتة القلبية المفاجئة.. 5 أمور احذرها!

قبل أن تذهب

تركيا عن العقوبات الأميركية: غير منصفة
تركيا عن العقوبات الأميركية: غير منصفة

اكتشف المزيد