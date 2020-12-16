تراجع مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء.

انخفضت مخزونات الخام 3.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر كانون الأول إلى 500 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضها 1.9 مليون برميل.

وزاد مخزون الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 198 ألف برميل الأسبوع الماضي.

هبط استهلاك الخام بمصافي التكرير 253 ألف برميل يوميا على مدى الأسبوع. ونزل معدل استغلال طاقة المصافي 0.8 نقطة مئوية.

وارتفعت مخزونات البنزين الأميركية مليون برميل إلى 238.9 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع رويترز ارتفاعها 1.6 مليون برميل.

ونمت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 167 ألف برميل إلى 151.3 مليون برميل، في حين كان من المتوقع ارتفاعها 886 ألف برميل.

تراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 1.85 مليون برميل يوميا، وفقا لإدارة معلومات الطاقة.