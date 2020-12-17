وقعت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبك" عقد خدمات التشغيل والصيانة لمرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال بمنطقة الزور مع الشركة اليونانية المشغلة لشبكة الغاز الطبيعي "DESFA" بقيمة 32.5 مليون دينار كويتي (نحو 106 ملايين دولار أميركي)، وذلك لمدة 6 سنوات.

وقالت "كيبك"، اليوم الخميس، إن الشركة اليونانية تمتلك خبرة واسعة في مجال استيراد وتبخير الغاز الطبيعي المسال وهي إحدى الأذرع لأكبر الشركات الأوروبية في مجال صناعة واستيراد الغاز الطبيعي المسال (SNAM) الإيطالية و(ENAGAS) الإسبانية و(FLUXYS) البلجيكية وتمتد خبرات تلك الشركات لما يناهز 50 عاما في هذه الصناعة.

وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة "لكيبك" حاتم العوضي، إن المشروع المزمع تشغيله العام المقبل يعد الأول من نوعه على مستوى الكويت ويحقق أعلى مستويات التميز التشغيلي الآمن لمنشأة استيراد الغاز الطبيعي المسال وهي الفريدة من نوعها وحجمها ليس في المنطقة فحسب بل على مستوى العالم أجمع، نقلاً عن وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ووأوضح أن مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال ستسمح باستقبال 22 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا متوقعا أن يمد محطات الكهرباء الحالية والمستقبلية بالوقود الكافي والنظيف وقليل الانبعاثات الغازية الضارة بالبيئة.

وتوقع أن يبدأ العمل في تشغيل المشروع في الربع الثاني من السنة المالية 2021/2022 ويعتبر من المشاريع الحيوية والتنموية لدولة الكويت.

ولفت إلى أن الطاقة الإنتاجية اليومية للمنشأة تبلغ 3000 مليار وحدة حرارية بريطانية أي ما يكافئ استهلاك 540 ألف برميل من النفط الخام يوميا لإنتاج نفس القدر من الطاقة.

وقال العوضي إن المنشأة تحتوي على رصيفين معدين لاستقبال أكبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال حجما في العالم كما تضم ثمانية خزانات سعة الخزان الواحد 225 ألف متر مكعب و14 وحدة تبخير الغاز وغيرها من المرافق اللازمة للتشغيل والتي تصنف بالأحدث في نظم التشغيل الآلي والأضخم في العالم من ناحية الإنشاء من مرحلة واحدة.

من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في "كيبك" محمود ابل، إن أحد أهم بنود العقد هو توظيف وتدريب وتأهيل الأيدي العاملة الكويتية بالعقد وصولا إلى نسبة 60% مستقبلا من العمالة اللازمة للتشغيل والصيانة لهذه المنشأة الحيوية.