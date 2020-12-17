أظهرت بيانات منظمة مبادرة البيانات المشتركة "جودي"، اليوم الخميس، ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية في أكتوبر 2020 إلى 6.159 مليون برميل يومياً، من 6.066 مليون برميل يومياً في سبتمبر 2020، بارتفاع نحو 0.093 مليون برميل يومياً.

وارتفع إجمالي صادرات النفط السعودية (خام ومنتجات) إلى 7.38 مليون برميل يومياً في أكتوبر من 7.09 مليون برميل يومياً في سبتمبر 2020.

وأظهرت بيانات "جودي"، انخفاض إنتاج السعودية من النفط الخام 0.008 مليون برميل يومياً على أساس شهري إلى 8.974 مليون برميل يومياً في أكتوبر 2020، وفقا لرويترز.

وارتفعت مخزونات السعودية من الخام 0.676 مليون برميل يومياً إلى 144.659 مليون برميل يومياً في أكتوبر 2020.

وبحسب بيانات "جودي" فإن استهلاك المصافي المحلية السعودية من الخام ارتفع 0.048 مليون برميل يومياً إلى 2.402 مليون برميل يومياً في أكتوبر 2020.

وانخفض الحرق المباشر للخام السعودي 224 ألف برميل يومياً في أكتوبر إلى 391 ألف برميل يومياً.

وتقدم الرياض وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة "جودي" التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.