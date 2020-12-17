  • مباشر
اللغة

صادرات السعودية من النفط ترتفع لـ6.159 مليون برميل يومياً في أكتوبر

أرامكو نفط السعودية أوك
موقع نفط تابع لأرامكو السعودية
النفط

صادرات السعودية من النفط ترتفع لـ6.159 مليون برميل يومياً في أكتوبر

وفقاً لبيانات "جودي"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات منظمة مبادرة البيانات المشتركة "جودي"، اليوم الخميس، ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية في أكتوبر 2020 إلى 6.159 مليون برميل يومياً، من 6.066 مليون برميل يومياً في سبتمبر 2020، بارتفاع نحو 0.093 مليون برميل يومياً.

وارتفع إجمالي صادرات النفط السعودية (خام ومنتجات) إلى 7.38 مليون برميل يومياً في أكتوبر من 7.09 مليون برميل يومياً في سبتمبر 2020.

وأظهرت بيانات "جودي"، انخفاض إنتاج السعودية من النفط الخام 0.008 مليون برميل يومياً على أساس شهري إلى 8.974 مليون برميل يومياً في أكتوبر 2020، وفقا لرويترز.

سوق الأسهم السعودية يتفاعل إيجاباً مع بدء حملة تلقيح ضد كورونا أسواق المال سوق السعودية سوق الأسهم السعودية يتفاعل إيجاباً مع بدء حملة تلقيح ضد كورونا

وارتفعت مخزونات السعودية من الخام 0.676 مليون برميل يومياً إلى 144.659 مليون برميل يومياً في أكتوبر 2020.

وبحسب بيانات "جودي" فإن استهلاك المصافي المحلية السعودية من الخام ارتفع 0.048 مليون برميل يومياً إلى 2.402 مليون برميل يومياً في أكتوبر 2020.

وانخفض الحرق المباشر للخام السعودي 224 ألف برميل يومياً في أكتوبر إلى 391 ألف برميل يومياً.

وتقدم الرياض وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة "جودي" التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

هذه مشاعر أول سعودية تتلقى لقاح كورونا هذه مشاعر أول سعودية تتلقى لقاح كورونا
عبيد وإصلاحات وحريق.. أشياء قد لا تعرفها عن البيت الأبيض عبيد وإصلاحات وحريق.. أشياء قد لا تعرفها عن البيت الأبيض

الأكثر قراءة

"امرأة تقف كوطن".. أم صلاح العراقي أمام جثة ابنها
الحكم على فضل شاكر بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة الحكم على فضل شاكر بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة
بيل غيتس يصدم مجدداً.. خطر من العودة للمربع الأول! بيل غيتس يصدم مجدداً.. خطر من العودة للمربع الأول!
دعاة وزيجات ونسبة أرباح لحماس.. اعتقال عزت يكشف استثمارات الإخوان دعاة وزيجات ونسبة أرباح لحماس.. اعتقال عزت يكشف استثمارات الإخوان
السودان: كمين إثيوبي استهدف قواتنا داخل أراضينا السودان: كمين إثيوبي استهدف قواتنا داخل أراضينا
لبنانيان من لبنانيان من "عشيرة إجرامية" اعتقلتهما ألمانيا بسرقة تاريخية

قبل أن تذهب

تعرف على إجراءات الدول الأوروبية لكبح كورونا قبل أعياد الميلاد
تعرف على إجراءات الدول الأوروبية لكبح كورونا قبل أعياد الميلاد

اكتشف المزيد