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النفط يتراجع عن ذروة 9 أشهر في ظل مخاوف بشأن الطلب

نفط مناسبة
منصة للنفط (أرشيفية)
أسعار النفط

النفط يتراجع عن ذروة 9 أشهر في ظل مخاوف بشأن الطلب

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سنغافورة - رويترز

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تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكنها ظلت قريبة من ذروة 9 أشهر التي بلغتها في الجلسة السابقة، إذ يضغط ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 على الطلب على الوقود، ويتنازع مشرعون أميركيون بشأن حزمة تحفيز اقتصادي حجمها 900 مليار دولار.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتاً أو ما يعادل 0.4% إلى 48.19 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً، أو ما يعادل 0.5% إلى 51.24 دولار للبرميل.

وأفاد إحصاء لرويترز، اليوم، أن ما يزيد عن 73.65 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم، كما أفاد بوفاة مليون و654 ألفاً و920 شخصاً.

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ويقول محللون إن ارتفاع الإصابات بقوة يؤدي إلى فرض قيود صارمة على السفر، مما يضغط على طلب الوقود والمعنويات بالسوق في الأمد القريب.

وارتفع الخامان القياسيان، أمس الخميس، بفضل تفاؤل إزاء إحراز تقدم في مشروع قانون مساعدات للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا، وطلب قوي لشركات التكرير في آسيا وانخفاض الدولار الأميركي لأدنى مستوى في عامين ونصف العام. وفي ظل تسعير النفط بالدولار، فإن ضعف العملة الأميركية يخفض تكلفة النفط بالعملات الأخرى.

ويقول محللون إن الشهية للمخاطرة ما زالت تنمو في ظل احتمالات إبرام اتفاق وشيك للتحفيز في الولايات المتحدة، مما سيساعد الطلب على الوقود، لكن المشرعين لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق مساء أمس الخميس.

ويساعد استمرار توزيع اللقاحات أيضا في حماية السوق من انزلاقات كبيرة.

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