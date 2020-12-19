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وزير الطاقة السعودي يلتقي نائب رئيس الوزراء الروسي

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وزير الطاقة السعودي مع نائب رئيس الوزراء الروسي
النفط

وزير الطاقة السعودي يلتقي نائب رئيس الوزراء الروسي

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العربية.نت

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التقى وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في الرياض مع نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في إطار اللجنة السعودية الروسية المشتركة.

وكان وزير الطاقة السعودي قال في ملتقى الميزانية السعودية حول تحديات أسواق الطاقة العالمية إن اتفاق أوبك+ أنقذ الصناعة النفطية العالمية، وأكد أن هذه السوق تدار بالتفاهمات فقط، ولا يمكن إخضاعها لمفهوم حرية السوق. وتعد روسيا أبرز أعضاء مجموعة أوبك+.

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن التزام أوبك+ بالاتفاق الأخير كان الأقوى مقارنة بالاتفاقيات السابقة.

وأضاف أن المملكة كان لها رأي مختلف بداية أزمة كورونا، لأن هذه الجائحة قد يكون لها تأثير كبير ونؤمن باستدراك الأمور واتخاذ إجراءات مبكرة لاحتواء الأمور، لأن ذلك أدعى لمعالجة أفضل لأن الجانب الاستباقي والمبادرة في معالجة الأمور مع ظهور بوادر مشكلة فلا بد من معالجتها.

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