نزلت أسعار النفط حوالي 3%، اليوم الاثنين، إذ أذكت سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا، تسببت في إغلاق أغلب مناطق بريطانيا، مخاوف حيال بطء تعافي الطلب على الوقود وسط تشديد القيود في أوروبا.



وانخفض خام برنت 1.54 دولار للبرميل، بما يعادل 3%، إلى 50.72 دولار للبرميل بعد زيادة 1.5% وملامسة أعلى مستوياته منذ مارس آذار يوم الجمعة.



وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.42 دولار للبرميل، أو 2.9%، إلى 47.68 دولار للبرميل بعد أن زاد أيضا 1.5% يوم الجمعة إلى أعلى مستوياته من فبراير.





وقال كازوهيكو سايتو، كبير المحللين لدى فوجيتومي، "سوق النفط اتخذت منحى إيجابياً في الشهر الفائت أو نحو ذلك، متجاهلة عوامل سلبية وسط تفاؤل بأن توزيع اللقاح على نطاق واسع سيحيي النمو العالمي، لكن توقعات المستثمرين الوردية لعام 2021 تبخرت فجأة بسبب سلالة جديدة من الفيروس".



ومما زاد الضغوط، قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، زاد ثمانية إلى 346 في الأسبوع المنتهي يوم 18 ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ مايو، إذ لا يزال المنتجون يواصل العودة إلى الحقول مع تداول أسعار فوق مستوى 45 دولارا للبرميل منذ نوفمبر.



في غضون ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم السبت إن الطلب العالمي على النفط لا يزال يقل بما بين ستة ملايين وسبعة ملايين برميل يوميا عن مستويات ما قبل الأزمة.