  • مباشر
اللغة

العراق يبدأ تصدير الوقود إلى لبنان في 2021

نفط العراق
نفط العراق
النفط

العراق يبدأ تصدير الوقود إلى لبنان في 2021

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزارة النفط العراقية في بيان اليوم الاثنين، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع لبنان لبدء إمدادات تصدير الوقود إلى بيروت في عام 2021 وفقا للأسعار العالمية.

جاء هذا الإعلان بعد اجتماع بين وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار ووزير الطاقة اللبناني ريمون غجر في بغداد اليوم الاثنين، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز".

ونقلت الوزارة عن عبد الجبار قوله، إن كميات الوقود ستكون "محدودة وسيتم الإعلان عنها لاحقا"، وستغطي جزءا من احتياجات لبنان من الوقود لتوليد الكهرباء.

تراجع الإسترليني واليورو وإقبال على الدولار أسواق المال فيروس كورونا تراجع الإسترليني واليورو وإقبال على الدولار

وقال غجر إنه تم الاتفاق على استيراد وقود النفط الأسود من العراق لتغطية احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية في لبنان.

ارتفع النفط عند التسوية إلى أعلى مستوياته في تسعة أشهر، الجمعة، مسجلا سابع مكسب أسبوعي على التوالي، إذ ركز المستثمرون على توزيع لقاحات كوفيد-19 وانخفاض الدولار الأميركي هذا الأسبوع.

وجرت تسوية خام برنت على ارتفاع 76 سنتا، بما يعادل 1.5% إلى 52.26 دولار للبرميل، وذلك بعد أن لامس مستوى 52.48 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ مارس آذار. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتا، أو 1.5% ليبلغ سعر التسوية 49.10 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ فبراير شباط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

الأسد بحث التنحي عن الحكم.. جزء مفقود من قصة رامي مخلوف الأسد بحث التنحي عن الحكم.. جزء مفقود من قصة رامي مخلوف
سر السلالة الجديدة من كورونا.. تلتصق بالخلايا كالظل! سر السلالة الجديدة من كورونا.. تلتصق بالخلايا كالظل!

الأكثر قراءة

لمدة أسبوع.. السعودية تعلق الرحلات الجوية للمسافرين لمدة أسبوع.. السعودية تعلق الرحلات الجوية للمسافرين
شبيهة أنجلينا جولي المشوهة في إيران.. بأحدث صورة لها شبيهة أنجلينا جولي المشوهة في إيران.. بأحدث صورة لها
أحرقا ابنهما وجوعاه وأعطياه حشيشاً.. حبس أبوين في مصر أحرقا ابنهما وجوعاه وأعطياه حشيشاً.. حبس أبوين في مصر
جديد جديد "تجارة الموت" في مصر.. إحالة طبيب شهير للمحاكمة
بشرى سارة.. عن اللقاح وسلالة كورونا الجديدة! بشرى سارة.. عن اللقاح وسلالة كورونا الجديدة!
عند دخوله البيت الأبيض.. بايدن يكشف أول خطوة سيتخذها عند دخوله البيت الأبيض.. بايدن يكشف أول خطوة سيتخذها

قبل أن تذهب

تعرف على خصائص الطفرة الجينية للسلالة الجديدة من فيروس كورونا
تعرف على خصائص الطفرة الجينية للسلالة الجديدة من فيروس كورونا

اكتشف المزيد