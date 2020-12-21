قالت وزارة النفط العراقية في بيان اليوم الاثنين، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع لبنان لبدء إمدادات تصدير الوقود إلى بيروت في عام 2021 وفقا للأسعار العالمية.

جاء هذا الإعلان بعد اجتماع بين وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار ووزير الطاقة اللبناني ريمون غجر في بغداد اليوم الاثنين، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز".

ونقلت الوزارة عن عبد الجبار قوله، إن كميات الوقود ستكون "محدودة وسيتم الإعلان عنها لاحقا"، وستغطي جزءا من احتياجات لبنان من الوقود لتوليد الكهرباء.

وقال غجر إنه تم الاتفاق على استيراد وقود النفط الأسود من العراق لتغطية احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية في لبنان.

ارتفع النفط عند التسوية إلى أعلى مستوياته في تسعة أشهر، الجمعة، مسجلا سابع مكسب أسبوعي على التوالي، إذ ركز المستثمرون على توزيع لقاحات كوفيد-19 وانخفاض الدولار الأميركي هذا الأسبوع.

وجرت تسوية خام برنت على ارتفاع 76 سنتا، بما يعادل 1.5% إلى 52.26 دولار للبرميل، وذلك بعد أن لامس مستوى 52.48 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ مارس آذار. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتا، أو 1.5% ليبلغ سعر التسوية 49.10 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ فبراير شباط.