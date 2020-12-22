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برنت دون 51 دولاراً مع تجدد المخاوف حول الطلب

نفط مناسبة
منصة للنفط (أرشيفية)
أسعار النفط

برنت دون 51 دولاراً مع تجدد المخاوف حول الطلب

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ملبورن - رويترز

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تكبدت أسعار النفط مزيداً من الخسائر، اليوم الثلاثاء، والتي تضاف إلى خسائر حادة من الجلسة السابقة، إذ تثير سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا مخاوف بشأن تعافي الطلب على الوقود.

وتسببت السلالة الجديدة السريعة الانتشار من فيروس كورونا في إغلاق أغلب مناطق بريطانيا، ودفعت عدداً من الدول لإغلاق الحدود أمام المسافرين والشحنات من بريطانيا.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت متراجعة 54 سنتاً، بما يعادل 1.1%، إلى 50.37 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتاً، أو 1.2%، إلى 47.38 دولار للبرميل.

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ونزل كلا العقدين القياسيين بنحو 3% أمس الاثنين، ماحيين جزءاً من مكاسب قوية حققاها على خلفية توزيع لقاحات كوفيد-19، وهو ما يعتبر من العوامل الرئيسية لتخفيف القيود على التحركات.

بعد أن حذرت حكومة بريطانيا من أن سلالة جديدة من الفيروس تبدو أسرع انتشاراً بكثير من الأنواع السابقة، انضمت الهند وباكستان وروسيا والأردن وهونغ كونغ لدول أوروبية في تعليق السفر من بريطانيا، وأغلقت السعودية والكويت وسلطنة عمان حدودها تماماً.

ومع زيادة الدولار الأميركي كعملة ملاذ آمن، أصبح النفط المسعر بالدولار أيضا أقل جاذبية بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، وهو ما زاد من الضغوط على الأسعار.

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