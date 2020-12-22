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تسعير خام دبي لشهر مارس بخصم 0.25 دولار للبرميل عن العماني

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تسعير خام دبي لشهر مارس بخصم 0.25 دولار للبرميل عن العماني

يطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية

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سنغافورة - رويترز

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قالت دائرة شؤون النفط بحكومة دبي، اليوم الثلاثاء، إن دبي حددت سعر البيع الرسمي لخام الإمارة بخصم 0.25 دولار للبرميل عن العقود الآجلة للخام العماني لشهر مارس/آذار.

يطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم مارس/آذار في نهاية يناير/كانون الثاني لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل مارس/آذار.

وقال مصدران بسوق النفط مطلع ديسمبر 2020، إن متوسط سعر خام دبي القياسي للشرق الأوسط، كما تعرضه منصة ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس للتسعير، ارتفع في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 43.394 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ أغسطس/آب.

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وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، قد حددت في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، سعر البيع الرسمي لخامها القياسي مربان لشهر يناير/كانون الثاني، وجرى تسعير الخام بعلاوة 0.50 دولار للبرميل إلى بلاتس دبي، وذلك مقارنة مع خصم 0.25 دولار في الشهر السابق.

ويحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر قياسا إلى متوسطات خامي سلطنة عمان ودبي.

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