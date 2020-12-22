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مسؤول كويتي: جائحة كورونا تؤخر حفر 6 آبار لاستكشاف النفط

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اقتصاد الكويت

مسؤول كويتي: جائحة كورونا تؤخر حفر 6 آبار لاستكشاف النفط

لمدة قد تصل إلى 9 أشهر

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الكويت - رويترز

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قال مدير مجموعة الاستكشاف في شركة نفط الكويت، محمد العجمي، اليوم الثلاثاء، إن جائحة فيروس كورونا تسببت في تأخير بدء تنفيذ مشروع الحفر البحري لاكتشاف النفط في المياه الإقليمية والتجارية الكويتية، الذي كان من المقرر أن يبدأ في يوليو/تموز الماضي وتقوم به شركة هاليبروتون.

وأضاف، خلال حلقة نقاشية عن بعد نظمتها وزارة النفط الكويتية، أن المشروع تأخر 6 أشهر قابلة للزيادة قد تصل إلى 9 أشهر، ولا يوجد تاريخ لبدء العمل.

وتابع العجمي: "لا ألقي باللوم على المقاول (شركة هاليبرتون).. خيار الإلغاء ليس مطروحا.. الخيار الموجود هو التأجيل (التأخير في التنفيذ بسبب الجائحة)".

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ولم يكشف العجمي عن الكلفة المالية لهذا التأخير، واكتفى بالقول "لكل حادث حديث". ويتضمن المشروع حفر 6 آبار بحرية لاستكشاف النفط والغاز.

وفي يوليو/تموز 2019، وقعت شركة نفط الكویت عقدا خاصا بمشروع الحفر والاستكشاف البحري للتنقیب داخل المنطقة البحریة بالمیاه الإقلیمیة الكویتیة مع شركة ھالیبرتون العالمیة بقیمة 181 ملیون دینار (595 مليون دولار).

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