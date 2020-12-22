قالت مديرية البترول في النرويج اليوم الثلاثاء، إن كونوكو فيليبس أعلنت عن اكتشاف نفطي في بحر النرويج شمالي حقل هيادرون.

وأضافت أن من المتوقع أن يحوي الاكتشاف بين 76 و201 مليون برميل من المكافئ النفطي القابل للاستخراج، ويحتمل تطويره باستخدام البنية التحتية الموجودة بالمنطقة.

وتمتلك كونوكو فيليبس حصة 80% في الترخيص الذي حفر به البئر، بينما تمتلك بانديون إنرجي المملوكة ملكية خاصة النسبة الباقية.

وهذا ثاني اكتشاف لكونوكو فيليبس في بحر النرويج في شهرين. ففي نوفمبر تشرين الثاني اكتشفت الشركة الأميركية غازا طبيعيا جنوب شرقي حقل سكارف.