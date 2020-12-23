أعلنت شركة إيني الإيطالية عن اكتشاف نفطي جديد في الصحراء الغربية بمصر، يضيف 10 آلاف برميل يومياً إلى إجمالي إنتاج الشركة في مصر.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن الاكتشاف الجديد يقع في امتياز مليحة، وتحقق من خلال البئر الاستكشافية أركاديا 9 في قاعدة جنوب أركاديا الرئيسي، الواقعة على بعد 1.5 كيلومتر جنوب حقل أركاديا الرئيسي قيد الإنتاج.

وذكرت إيني أنه بعد الاكتشاف حفرت بئرين للتطوير هما أركاديا 10، وأركاديا 11 وتشترك البئرين مع بئر أركاديا 9 في ذات الاتصال بين الزيت والماء بالخزان المكتشف.

ويذكر أن امتياز مليحة يتوزع على شركة أيوك التابعة لإيني بحصة 38%، وحصة 12% لشركة لاك أويل، بالإضافة إلى 50% للهيئة العامة للبترول.

وتصنف إيني كمنتج رئيسي للنفط والغاز في مصر بمعدل إنتاج حالي من الهيدروكربونات نحو 320 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وصنف وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، في مؤتمر عبر الإنترنت حول منطقة البحر المتوسط، مؤخراً، مجموعة إيني الإيطالية للطاقة بأنها شريك استراتيجي لمصر، مشددا على أنه من المقرر أن ينمو التعاون بين البلدين، وأن هناك الكثير من المشروعات القادمة مع إيني.

وقال إن إيطاليا شريك مهم جدا لمصر وهي "بوابة أوروبا" للغاز المصري.

ويأتي ذلك بينما توصلت شركة إيني الإيطالية، مطلع ديسمبر 2020، إلى اتفاقيات مع شركائها لإعادة تشغيل محطة الغاز الطبيعي المسال في دمياط بمصر عبر تسوية ودية للنزاعات المعلقة بين يونيون فينوسا جاس والشركة المصرية الإسبانية للغاز SEGAS، وهو ما يمهد الطريق لإعادة تشغيل مصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال بحلول الربع الأول من عام 2021.