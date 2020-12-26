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مصفاة ستار التركية سترفع طاقتها الإنتاجية 6%

غاز ونفط في تركيا
منشآت نفطية في تركيا
النفط

مصفاة ستار التركية سترفع طاقتها الإنتاجية 6%

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رويترز

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قال رئيس وحدة التكرير وأنشطة البتروكيماويات لشركة سوكار الأذربيجانية في تركيا أنار مامادوف إن مصفاة ستار التركية التي تديرها سوكار تعتزم زيادة حجم أعمالها في معالجة النفط بنسبة 6% إلى 11 مليون طن في 2021.

وقال مامادوف الجمعة: "تعتزم مصفاة ستار معالجة 76 مليون برميل من الخام بحلول نهاية 2020. من المتوقع بلوغ حجم تكرير 11 مليون طن النفط لعام 2021، أو ما يعادل 106% (مقارنة مع 2020)".

عالجت المصفاة 10.4 مليون طن هذا العام، إذ كررت أكثر من 20 درجة مختلفة من الخام. وأضاف مامادوف أنها قلصت إنتاجها من وقود الطائرات ورفعت إنتاج وقود الديزل.

بدأت المصفاة البالغة قيمتها 6 مليارات دولار العمل في 2018 وبلغت الطاقة الكاملة لتكرير النفط في العام التالي.

وفي العام الجاري، قلصت مشترياتها من خام الأورال الروسي سعيا إلى رفع هوامش الربح، لتتحول بدلا من ذلك إلى خامات من العراق والنرويج، وذلك وفقا لمتعاملين وبيانات.

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