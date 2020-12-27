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السعودية: 4 اكتشافات نفط وغاز جديدة أحدها متصل بجبل طويق

وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان مناسبة
الأمير عبدالعزيز بن سلمان
النفط

السعودية: 4 اكتشافات نفط وغاز جديدة أحدها متصل بجبل طويق

حقل الريش يثبت إمكان إنتاج الزيت العربي الخفيف جداً من متكون جبل طويق

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، أن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" تمكّنت من تحقيق أربعة اكتشافات للزيت والغاز في مواقع مختلفة من المملكة.

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، أنه تم اكتشاف الزيت غير التقليدي في حقل الريش، شمال غرب مدينة الظهران، حيث تدفق الزيت العربي الخفيف جداً، من بئر الريش رقم 2، بمعدل 4452 برميلاً في اليوم، مصحوباً بـ 3,2 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً.

ولتحديد امتداد حقل الريش، قامت الشركة بحفر بئري الريش رقم 3 ورقم 4، حيث وصل الإنتاج الأولي من بئر الريش رقم 3، إلى 2745 برميلاً يومياً، من نفس نوعية الزيت، مصحوباً بـ3 ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم، كما وصل معدل تدفق الزيت العربي الخفيف جداً، من بئر الريش رقم 4 إلى 3654 برميلاً يومياً، مع 1,6 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم.

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كما تم اكتشاف الغاز، غير التقليدي، في مكمن الصّارة، في بئر المنحّز، جنوب غرب حقل الغوار، وفي بئر السهباء جنوب الحقل نفسه، حيث تدفق الغاز من بئر المنحّز، بمعدل 18 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مع 98 برميلاً من المكثفات يومياً، بينما تدفق الغاز من بئر السهباء، بمعدل 32 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً.

وكذلك تم اكتشاف النفط في بئر العجرمية رقم 1، الواقعة شمال غرب مدينة رفحاء، في منطقة الحدود الشمالية، حيث أسفر اختبار البئر عن تدفق النفط بمعدل 3850 برميلاً في اليوم.

وبين وزير الطاقة، أن الاكتشاف الذي تحقق في حقل الريش ذو أهمية خاصة، لأنه أثبت إمكان إنتاج الزيت العربي الخفيف جداً من متكون جبل طويق.

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