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العراق يعتزم مضاعفة قدرات مرافئ النفط الجنوبية

الفاو
ميناء الفاو
النفط

العراق يعتزم مضاعفة قدرات مرافئ النفط الجنوبية

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العربية.نت

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قال كريم حطاب وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون التوزيع في بيان إن العراق يهدف لزيادة قدرة تصدير النفط الخام من مرافئه الجنوبية إلى 6 ملايين برميل يوميا من 3.5 مليون حاليا.

وأضاف أن زيادة قدرة التصدير ستكون بعد عام 2023 وأن الخطة تشمل بناء 24 صهريج تخزين، بحسب "رويترز".

ويوم الأربعاء الماضي، قال مسؤول عراقي إن حكومة العراق وافقت على توقيع عقد بقيمة 2.625 مليار دولار مع دايو للهندسة والبناء الكورية الجنوبية لبناء أول مرحلة من مينائه للسلع الأساسية المخطط له في الفاو بالجنوب.

واكتسب ميناء الفاو أهمية مضاعفة بعد دراسة أشارت إلى منافعه الاقتصادية الكبيرة. وتعرض مشروع بناء ميناء الفاو الكبير لكثير من العقبات التي أخرت تنفيذه منذ وضع حجر الأساس له في عام 2008.

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