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إيران تخفض صادرات وقود الغاز للعراق لعدم سداد الديون

نفط إيران
نفط إيران
النفط

إيران تخفض صادرات وقود الغاز للعراق لعدم سداد الديون

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أعلنت إيران أنها خفضت صادرات وقود الغاز إلى العراق بمقدار النصف تقريبا لـ "عدم تسديد الديون".

وتكررت مطالبات وزارة النفط الإيرانية للعراق بتسديد ديون الغاز والكهرباء المستوردين من طهران.

وكان العراق يصدر 11 ألف برميل نفط من آبار كركوك، لكن ذلك توقف بسبب العقوبات الأميركية على إيران.

فيما كانت إيران تصدر ما يعادل 200 مليون دولار من الغاز شهرياً إلى العراق، حتى وصل ميزان الديون إلى نحو ملياري دولار نهاية العام الماضي.

وكانت الولايات المتحدة قد أمهلت العراق حتى مارس 2020 لإيجاد بدائل عن الغاز الإيراني لإمداد محطات الطاقة الكهربائية، التي تعاني من إهمال حكومي منذ عقود.

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