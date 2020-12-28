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نوفاك: نتوقع طلبا إضافيا على النفط بـ6 ملايين برميل في 2021

ألكسندر نوفاك
الضبابية مستمرة في أسواق النفط العالمية
النفط

نوفاك: نتوقع طلبا إضافيا على النفط بـ6 ملايين برميل في 2021

متابع الغاء المتابعة

موسكو – رويترز

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قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الاثنين، إنه يتوقع طلبا إضافيا على النفط بين 5 و6 ملايين برميل يوميا العام القادم.

وتابع أن الطلب العالمي على الخام ما زال أقل 6-7 ملايين ب/ي عن مستوى ما قبل الأزمة.

وفي حين أشار إلى أن الضبابية مستمرة في أسواق النفط العالمية، قال: "نستهدف زيادة إنتاج النفط مع تعافي السوق العالمية".

ولفت إلى أن اتفاق أوبك+ قد يتغير إذا تعافى سوق النفط أسرع من المتوقع.

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وقلص النفط خسائره، اليوم الاثنين، بعد أن وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حزمة مساعدة لمتضرري فيروس كورونا وإنفاق عام بقيمة إجمالية 2.3 تريليون دولار لكن معنويات السوق تأثرت باستمرار المخاوف حيال الطلب في المدى القريب.

وفي الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 25 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 51.04 دولار للبرميل، بعد أن هبطت بما يصل إلى 1.5% لتسجل 50.53 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 19 سنتا أو 0.4% إلى 48.04 دولار للبرميل.

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