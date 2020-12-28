أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، تقريرها لعام 2020، حيث أشارت الوزارة إلى أهم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام. والتي جاء فيها توقيع 22 اتفاقية للبحث عن النفط والغاز خلال عام 2020 مع شركات عالمية بحد أدنى للاستثمارات حوالي 1.6 مليار دولار وبإجمالي منح توقيع 139 مليون دولار لحفر 74 بئراً.

أضاف البيان أن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار 12 اتفاقية أخرى بإجمالي بحد أدنى للاستثمارات حوالي 1.8 مليار دولار، ومنح توقيع 89 مليون دولار لحفر 33 بئراً، واجتذبت الاتفاقيات والشراكات الجديدة شركات عالمية عملاقة مثل اكسون موبيل وشيفرون للعمل في مصر في مناطق جديدة بالبحرين المتوسط والأحمر.

كما أشارت الوزارة إلى تحقيق 62 كشفاً للنفط والغاز (47 زيت خام + 15 غاز) بالصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط.

وفيما يتعلق بمستحقات الشركاء الأجانب، أشارت الوزارة إلى خفض المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى 850 مليون دولار في نهاية يونيو 2020 مقارنة بما وصلت إليه عام 2013 وبنسبة خفض حوالي 87% حيث كان يبلغ حوالي 6.3 مليار دولار.

مؤشرات إنتاج الثروة البترولية

بلغ إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2020 أكثر من 76 مليون طن مكافئ (حوالي 29.6 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالي 45.3 مليون طن غاز طبيعي، و1.2 مليون طن بوتاجاز) وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافي التكرير والشركات الاستثمارية.

كما بلغ إجمالي استثمارات قطاع الغاز خلال السنوات الست الماضية 437 مليار جنيه ما يعاجل 28 مليار دولار، ساهم في تبوؤ مصر المركز الثالث عشر عالمياً والثاني إفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط في إنتاج الغاز الطبيعي.

وأوضحت الوزارة أن الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعي بلغ حوالي 6.6 مليار قدم مكعب يومياً وهو ما يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي والتصدير، مع العلم بأن القدرة الإنتاجية تبلغ 7.2 مليار قدم مكعبة يومياً.

مشروعات التكرير

تم افتتاح مشروع مصفاة تكرير الشركة المصرية للتكرير لتحويل 4.7 مليون طن مازوت سنوياً إلى منتجات بترولية عالية الجودة (سولار - بنزين عالي الأوكتان - بوتاجاز -...) باستثمار حوالي 4.3 مليار دولار، كما تم افتتاح مشروع البنزين عالي الأوكتان بشركة أنربك لإنتاج 700 ألف طن بنزين عالي الأوكتان، فضلاً عن تشغيل وحدة استخلاص العطريات باستخدام NMP بشركة الإسكندرية للبترول بعد تطويرها في إطار تحديث مجمع الزيوت بشركة الاسكندرية لإضافة حوالي 10-16 ألف طن زيوت وحوالي ألفي طن شموع سنوياً، باستثمارات حوالي 438 مليون جنيه.

كما تم بدء التشغيل التجريبي لوحدة إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة أسيوط لتكرير البترول لإنتاج حوالي 800 ألف طن سنويا من البنزين عالي الأوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلي من المنتجات البترولية باستثمارات 450 مليون دولار.

وتسعى الوزارة إلى افتتاح عدد من المشروعات خلال الأعوام الثلاثة المقبلة تضم توسعات مصفاة تكرير ميدور لزيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60%، باستثمارات حوالي 2.3 مليار دولار، فضلاً عن مشروع شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك" لتحويل المازوت منخفض القيمة الاقتصادية بطاقة تغذية 2.5 مليون طن سنوياً وتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة، باستثمارات حوالي 2.9 مليار دولار.