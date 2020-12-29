قال مجلس الوزراء العراقي، في بيان، إنه وافق اليوم الثلاثاء على تجديد عقد لتوريد 12 مليون برميل من خام البصرة الخفيف للعام 2021 إلى الهيئة المصرية العامة للبترول.

وفي سياق منفصل، أعلن متحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أن إيران ستستأنف تدفقات الغاز بمعدلاتها العادية إلى العراق اعتبارا من غد الأربعاء بعد أن توصل البلدان إلى اتفاق بشأن فواتير غير مدفوعة.

وكانت شركة الغاز المملوكة للدولة في إيران، قد قالت يوم الاثنين، إنها خفضت الإمدادات إلى العراق بسبب متأخرات تزيد على 6 مليارات دولار، بينما نوهت وزارة الكهرباء العراقية بأن تلك التخفيضات تعرض بغداد ومدنا أخرى لخطر نقص شديد في الكهرباء.

وأفاد المتحدث أحمد موسى لرويترز أنه تم التوصل لاتفاق اليوم الثلاثاء أثناء اجتماع بين وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، الذي يزور بغداد، ونظيره العراقي ماجد مهدي لاستئناف المعدلات العادية لتدفق الغاز اعتبارا من مساء الأربعاء.