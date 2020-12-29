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إيران تتراجع عن قرارها.. وتستأنف ضخ الغاز للعراق

نفط العراق
إيران تبلغ العراق أنها ستستأنف ضخ الغاز
اقتصاد العراق

إيران تتراجع عن قرارها.. وتستأنف ضخ الغاز للعراق

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أبلغت إيران، العراق أنها ستستأنف ضخ الغاز لمحطات توليد الكهرباء بشكل فوري.

وكان وزير الطاقة الإيراني قد وصل اليوم إلى بغداد لبحث معوقات تصدير الكهرباء والغاز للعراق، بحسب وكالة أنباء فارس.

واجتمع وزير الطاقة الإيراني مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ووزير التجارة ومحافظ البنك المركزي.

ويعد هذا القرار تراجعا عن القرار السابق في اليومين الماضيين، حيث أعلنت إيران أنها خفضت صادرات وقود الغاز إلى العراق بمقدار النصف تقريبا لـ"عدم تسديد الديون".

وتكررت مطالبات وزارة النفط الإيرانية للعراق بتسديد ديون الغاز والكهرباء المستوردين من طهران.

بدورها، قالت وزارة الكهرباء العراقية، الأحد الماضي، إن العاصمة بغداد ومدنا أخرى تواجه خطر انقطاعات كبيرة في الكهرباء بعد أن قلصت إيران صادرات الغاز، قبل أن تتراجع طهران عن قرارها، اليوم الثلاثاء.

وكان العراق يصدر 11 ألف برميل نفط من آبار كركوك، لكن ذلك توقف بسبب العقوبات الأميركية على إيران.

إيران تخفض صادرات وقود الغاز للعراق لعدم سداد الديون طاقة النفط إيران تخفض صادرات وقود الغاز للعراق لعدم سداد الديون

فيما كانت إيران تصدر ما يعادل 200 مليون دولار من الغاز شهرياً إلى العراق، حتى وصل ميزان الديون إلى نحو ملياري دولار نهاية العام الماضي.

وكانت الولايات المتحدة قد أمهلت العراق حتى مارس 2020 لإيجاد بدائل عن الغاز الإيراني لإمداد محطات الطاقة الكهربائية، التي تعاني من إهمال حكومي منذ عقود.

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