نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدرين في تحالف أوبك+ النفطي لم تسمهما، أن نسبة الالتزام بقرار تخفيضات الإنتاج بلغت 101% في شهر نوفمبر الماضي.

والأسبوع الماضي، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن بلاده ستدعم زيادة إنتاج نفط المجموعة المعروفة باسم أوبك+ بمقدار 500 ألف برميل يومياً أخرى، اعتبارا من فبراير في القمة المقرر انعقادها الشهر القادم لكبار منتجي النفط العالمي.

ويجري تداول أسعار النفط فوق 50 دولاراً للبرميل، بعد أن تعرضت لضغوط بسبب مخاوف من أن السلالات الجديدة السريعة الانتشار من فيروس كورونا ستؤدي إلى انخفاض الطلب على الوقود، وفقا لوكالة "رويترز".

وفي تصريحات، الجمعة الماضية، قال نوفاك إن موسكو ترى أن سعر النفط بين 45 و55 دولاراً للبرميل المستوى الأمثل، الذي يسمح بتعافي إنتاجها من الخام، الذي جرى خفضه بشكل كبير في إطار اتفاق إمدادات أوبك+.

وارتفع النفط، اليوم الأربعاء، إذ تلقت الأسعار دفعة من حزمة تحفيز مالي للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وانخفاض مخزونات النفط الخام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتاً أو ما يعادل 0.7% إلى 51.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:03 بتوقيت غرينتش.

وأضاف خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 48.30 دولار للبرميل.

ونزل الدولار لأدنى مستوى في عدة سنوات مقابل العديد من العملات إذ نحى المتعاملون جانبا تأجيلا جديدا لتقديم أموال تحفيز في الولايات المتحدة وأبقوا على رهاناتهم بأن تقديم مساعدات مالية إضافية ما زال مرجحا.