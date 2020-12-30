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إيران: تسلمنا 700 ألف دولار من ديون العراق من صادرات الغاز

نفط إيران - istock
إيران تسلمت 700 ألف دولار من ديونها لدى العراق من صادرات الكهرباء والغاز
اقتصاد إيران

إيران: تسلمنا 700 ألف دولار من ديون العراق من صادرات الغاز

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان أن إيران تسلمت 700 ألف دولار من ديونها لدى العراق من صادرات الكهرباء والغاز، بحسب ما ورد في "إيران إنترناشيونال عربي".

وأبلغت إيران يوم أمس العراق أنها ستستأنف ضخ الغاز لمحطات توليد الكهرباء بشكل فوري.

وكان وزير الطاقة الإيراني قد وصل أمس إلى بغداد لبحث معوقات تصدير الكهرباء والغاز للعراق، بحسب وكالة أنباء فارس.

واجتمع وزير الطاقة الإيراني مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ووزير التجارة ومحافظ البنك المركزي.

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ويعد هذا القرار تراجعا عن القرار السابق في اليومين الماضيين، حيث أعلنت إيران أنها خفضت صادرات وقود الغاز إلى العراق بمقدار النصف تقريبا لـ"عدم تسديد الديون".

وتكررت مطالبات وزارة النفط الإيرانية للعراق بتسديد ديون الغاز والكهرباء المستوردين من طهران.

بدورها، قالت وزارة الكهرباء العراقية، الأحد الماضي، إن العاصمة بغداد ومدنا أخرى تواجه خطر انقطاعات كبيرة في الكهرباء بعد أن قلصت إيران صادرات الغاز، قبل أن تتراجع طهران عن قرارها، الثلاثاء.

وكان العراق يصدر 11 ألف برميل نفط من آبار كركوك، لكن ذلك توقف بسبب العقوبات الأميركية على إيران.

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