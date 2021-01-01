أظهرت بيانات أولية من وزارة التجارة والصناعة والطاقة اليوم الجمعة أن واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام انخفضت 7.5% في ديسمبر إلى 82.7 مليون برميل يوميا مقارنة مع مستواها قبل عام، بحسب ما نشرت "رويترز".

وفي عام 2020 ككل، تراجعت واردات النفط الخام 8.7% على أساس سنوي إلى 978.5 مليون برميل. وستصدر مؤسسة النفط الوطنية الكورية البيانات النهائية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وارتفعت أسعار الخام العالمية، لكنها فقدت أكثر من خمس قيمتها في 2020، إذ تسببت إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا المستجد في تقويض نشاط الاقتصاد العالمي، ودفعت أسواق النفط للتخبط.



وفي آخر أيام التداول في 2020، صعد برنت 17 سنتا ليبلغ سعر التسوية 51.80 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا، لتجري تسويته عند 48.52 دولار للبرميل.



وعلى أساس سنوي، فقد برنت 21.5%، في يحن خسر غرب تكساس الوسيط 20.5%.



وبلغت الأسعار في 2020 قاعها في أبريل، إذ انهار الطلب على الوقود بسبب جائحة كوفيد-19 وبعد حرب سعرية بين عملاقي النفط السعودية وروسيا.



وهوى غرب تكساس الوسيط لمستوى متدن غير مسبوق عند سالب 40.32 دولار للبرميل، في حين تراجع برنت إلى 15.98 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 1999.



وارتفعت الأسعار عن هذه المستويات، وتسارعت وتيرة الزيادة بفضل التفاؤل في الأسواق حيال اللقاحات.



وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال مانجمنت بنيويورك "كان النصف الأول استثنائيا وغير مسبوق بما شهده من انحدار شديد ثم العودة المفاجئة للزيادة.



"كان الأمر فيما بعد أشبه بمتابعة لوحة وهي تجف بعد رسمها لعدة أشهر حتى أكتوبر (تشرين الأول)".



ورغم أن الأسعار صعدت في الشهرين الأخيرين، ضغطت إجراءات الإغلاق الإضافية من جديد على الزيادة في الطلب على الوقود، كما زادت المخاوف بفعل سلالة جديدة شديدة العدوى من الفيروس.



وخلص استطلاع رأي شهري لرويترز اليوم إلى أنه من غير المتوقع أن تحقق أسعار النفط تقدما كبيرا في 2021.