أظهرت الإحصائيات السبت، أن إنتاج النفط في روسيا انخفض العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 2008 وبلغ أدنى مستوياته منذ عام 2011 في أعقاب اتفاق عالمي لخفض الإنتاج وتراجع الطلب الذي تسببت فيه جائحة فيروس كورونا.

وانخفض إنتاج روسيا من مكثفات النفط والغاز إلى 10.27 مليون برميل يوميا العام الماضي، حسبما أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية التي نقلتها وكالة إنترفاكس للأنباء.

وبحسابها بالطن، تراجع إنتاج مكثفات النفط والغاز إلى 512.68 مليون طن في عام 2020، مقارنة بأعلى ناتج سجلته روسيا في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي عند 560.2 مليون، أو 11.25 مليون برميل يوميا عام 2019.

وقبل أسبوع، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن بلاده ستدعم زيادة إنتاج نفط المجموعة المعروفة باسم أوبك+ بمقدار 500 ألف برميل يومياً أخرى، اعتبارا من فبراير في القمة المقبلة لكبار منتجي النفط العالمي.

وجرى تداول أسعار النفط فوق 50 دولاراً للبرميل، بعد أن تعرضت لضغوط في الأسبوعين الأخيرين بسبب مخاوف من أن السلالات الجديدة السريعة الانتشار من فيروس كورونا ستؤدي إلى انخفاض الطلب على الوقود، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال نوفاك إن موسكو ترى أن سعر النفط بين 45 و55 دولاراً للبرميل المستوى الأمثل، الذي يسمح بتعافي إنتاجها من الخام، الذي جرى خفضه بشكل كبير في إطار اتفاق إمدادات أوبك+.