قالت مؤسسة البترول الكويتية إنها تتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط الكويتي 33 دولارا خلال العام الحالي 2021، مقابل 30 دولارا سجله خام التصدير الكويتي في 2020.

وأضافت أن أوضاع أسواق النفط متقلبة جدا وغير مستقرة للغاية في المرحلة الحالية بسبب أوضاع فيروس كورونا المستجد على الاستهلاك العالمي، لذلك فإن جميع التوقعات للأسعار قابلة للمراجعة بشكل مستمر بناء على تطورات الأوضاع الراهنة في الأسواق العالمية، وهذا الوضع غير معتاد إلى أن تعود الأسواق إلى مرحلة الاستقرار مستقبلا.

وذكرت مؤسسة البترول أن معدلات النمو في الاقتصاد العالمي في 2020 شهدت انخفاضا كبيرا بواقع -4.9%، ليشهد ارتفاعا بنحو 5.4% خلال العام الحالي، وفقا لجريدة الأنباء الكويتية.

وعلى صعيد آخر، قالت مصادر إن مؤسسة البترول اعتمدت التقديرات الخاصة بسعر برميل النفط في ميزانية 2021/2022 وتم استخدام متوسط سعر تقديري لبرميل النفط بناء على دراسات قام بها القطاع النفطي وتم إرسالها إلى اللجنة العليا للميزانية لتحديد الإطار العام لمشروع الميزانية.

وذكرت أن وزارة المالية شددت على القطاع النفطي ضرورة الالتزام بترشيد الإنفاق الحكومي وفقا لقرارات مجلس الوزراء بشأن حث جميع الجهات الحكومية المختلفة على اتخاذ الإجراءات الجادة لترشيد الإنفاق وتحديد أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها وعدم إدراج تقديرات لها.